Com emenda de Katarina, Centro de Especialidades ganha tomógrafo

O cuidado com a saúde dos sergipanos tem sido uma das prioridades da deputada federal Delegada Katarina (PSD/SE). Reafirmando seu compromisso com a população, a parlamentar destinou uma emenda para a aquisição de um tomógrafo que será instalado no novo Centro de Especialidades Médicas, inaugurado nesta segunda-feira, 16, pelo Governo do Estado.

Com a chegada do equipamento, o novo centro poderá realizar exames de imagem com mais agilidade, precisão e qualidade, beneficiando milhares de pessoas que dependem do SUS. O tomógrafo é fundamental para diagnósticos rápidos e eficazes de diversas doenças, incluindo câncer, problemas neurológicos e cardiovasculares.

“Investir em saúde é investir na dignidade das pessoas. Sabemos o quanto a espera por exames pode agravar o quadro clínico dos pacientes. Por isso, fiz questão de alocar o recurso dessa emenda para essa finalidade, possibilitando que o novo Centro de Especialidades Médicas tenha a estrutura necessária para atender com excelência”, destacou a deputada Katarina.

A iniciativa da deputada foi reconhecida pelo governador Fábio Mitidieri durante a inauguração. “A deputada Katarina já destinou cerca de R$ 12 milhões para a saúde de Sergipe, tem sido uma grande parceira da nossa gestão e nos ajudado com projetos como esse, que levam mais dignidade para a população”, destacou o governador.

Além de garantir mais eficiência nos diagnósticos, o novo tomógrafo vai desafogar a demanda de hospitais e unidades de saúde, reduzindo filas e proporcionando mais conforto e segurança aos pacientes.

Centro de Especialidades

O Centro de Especialidades Médicas de Itabaiana é um marco no fortalecimento da saúde pública regional, com infraestrutura moderna, serviços especializados e acessíveis para transformar a vida dos sergipanos. O Centro irá realizar atendimento especializado, ampliando o acesso à saúde e reduzindo a necessidade de deslocamento da população para outras localidades.

A estrutura conta com cinco consultórios médicos, incluindo um de cardiologia equipado com exames de mapa, holter e esteira ergométrica; uma sala de pequenos procedimentos, destinada a atendimentos especializados; recepção climatizada, sala para marcação de consultas e exames, e espaços administrativos projetados para atender integralmente às diretrizes de acessibilidade.

Por: Ascom