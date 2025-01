Com emenda do senafor Laércio Oliveira, Getam recebe 34 motos

O senador Laércio destinou para o Governo do Estado R$ 2,9 milhões para a compra de 34 novas motocicletas modelo BMW F 850 GS, que foram entregues nesta sexta-feira, 3. A solenidade, que marcou mais um importante avanço na segurança pública sergipana, aconteceu na sede do 8º BPM, no bairro Siqueira Campos, zona oeste de Aracaju.

“O 8º BPM atende uma área imensa, populosa e de muito comércio. Já as motocicletas vão reforçar o policiamento motorizado em áreas que demandam um policiamento especializado com esses veículos”, explicou Laércio. Ele destacou ainda que o investimento proporcionará mais eficiência no patrulhamento e nas abordagens, garantindo maior segurança para a população.

Com essa aquisição, o GETAM passa a contar com veículos de alta tecnologia e performance, reforçando o combate à criminalidade e a presença policial em regiões estratégicas de Sergipe.

Motocicletas de alta performance

O modelo BMW F 850 GS é uma motocicleta reconhecida por sua robustez, versatilidade e alto desempenho em diferentes tipos de terreno, características essenciais para o trabalho do Grupamento Especial Tático de Motos (GETAM). Equipadas com um motor de 853 cc e potência de 80 cv, essas motos oferecem agilidade para responder rapidamente a ocorrências, especialmente em áreas de difícil acesso.

Além disso, o sistema de controle de tração dinâmico e os modos de pilotagem ajustáveis garantem maior estabilidade e segurança, tanto em perseguições urbanas quanto em deslocamentos off-road, comuns em operações de segurança.

Texto e foto Carla Passos