COM EMENDAS DO SENADOR LAÉRCIO OLIVEIRA, HOSPITAL SANTA ISABEL RECEBE R$ 5 MILHÕES PARA MELHORIAS

O senador Laércio Oliveira destinou para o Hospital e Maternidade Santa Isabel R$ 5 milhões em emendas. Para conferir as melhorias de atendimento à população, o parlamentar visitou o hospital nesta quinta, 21. “Trago meu apoio incondicional ao Santa Isabel por sua história e tradição de cuidados materno-infantis, que trabalha em prol das pessoas mais necessitadas de atenção e saúde”, disse o senador Laércio.

Ele foi recebido pelo diretor-geral da instituição, Dr. Rubens Moreira, que destacou a conversa sobre a transformação que o hospital está passando e também sobre a gestão. Estavam na reunião também a diretora executiva, Andrezza Cardoso; o diretor administrativo, Max Oliveira; o diretor comercial, Cristiano Melo; e o superintendente do Ministério da Saúde em Sergipe, Tiago Rangel.

“Todos os sergipanos conhecem a importância e a trajetória centenária da Maternidade que se destaca pelo atendimento materno-infantil e cirurgia geral. Há dois anos visitei o hospital e pude constatar que havia muitas carências financeiras, para a prestação de um serviço de excelência aos sergipanos e, por isso, além de destinar recursos, fiz um apelo para que outros parlamentares sergipanos também ajudassem o hospital”, disse o senador.

O HOSPITAL

Atualmente, o Hospital e Maternidade Santa Isabel é um pilar no cuidado de pacientes pediátricos e adultos, oferecendo cirurgias eletivas tanto pelo SUS quanto particular. Os ambulatórios, dedicados aos neonatos e recém-nascidos, proporcionam consultas, acompanhamento e orientações sobre aleitamento materno, além de abordar doenças epidemiológicas.

Com leitos clínicos, cirúrgicos e UTI Adulta, o hospital conta com um tomógrafo operando 24 horas, emitindo laudos em tempo real, e atende urgências ginecológicas e obstétricas, sendo a única no Estado de Sergipe com atendimentos especializados. O centro cirúrgico e obstétrico é equipado com salas cirúrgicas gerais e específicas.

