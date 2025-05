COM ÉRICA MITIDIERI, SUELY MENEZES PARTICIPA DE REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES  PARA FORTALECIMENTO DO SUAS

Na manhã desta quarta-feira, 14 de maio, a Secretária de Desenvolvimento Social e do Trabalho e vice-prefeita de Lagarto, Suely Menezes, participou da reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), realizada na Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania. O encontro teve como principal objetivo discutir ações e fortalecer o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), além de aprofundar a parceria entre o Estado e os municípios sergipanos.

A reunião foi conduzida pela secretária de Estado da Assistência Social, Érica Mitidieri, e contou com a presença de representantes de diversos municípios de Sergipe. Durante o encontro, foram debatidos pontos importantes para a melhoria dos serviços de assistência social no estado, com foco na integração das políticas públicas e no aprimoramento do atendimento à população.

Dentre os assuntos abordados, destaque para a apresentação do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS, com a oficina sobre o SISCOFIN e a prestação de contas do cofinanciamento estadual de 2024. A discussão também incluiu a realização das Conferências Municipais de Assistência Social e a participação de Sergipe na FNAS (Fórum Nacional de Assistência Social), com a etapa estadual.

Suely Menezes, que tem se destacado pela atuação em favor das políticas públicas de assistência social em Lagarto, ressaltou a importância de fortalecer a parceria entre o Estado e os municípios para a implementação de políticas que atendam às necessidades da população mais vulnerável. “Essas reuniões são essenciais para alinharmos as ações e garantir que as políticas de assistência social cheguem de forma eficaz e coordenada aos nossos municípios”, afirmou Suely.

A vice-prefeita também reforçou a relevância das conferências municipais como espaços de participação popular, onde a comunidade pode contribuir ativamente para a construção das políticas públicas de assistência social em nível local.

A reunião da CIB é um dos passos para garantir que as políticas de assistência social em Sergipe se fortaleçam e sejam mais eficientes, promovendo cidadania e inclusão para todos os sergipanos.

Ascom – Suely Menezes (vice-prefeita de Lagarto)