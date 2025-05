Com foco na unidade, Emília Corrêa alinha comunicação e entrega manual inédito

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, se reuniu nesta quinta-feira, 8, com assessores de comunicação das secretarias municipais, empresas públicas e fundações para alinhar demandas da gestão. O encontro foi mediado pelo vice-prefeito e secretário da Comunicação Social, o jornalista Ricardo Marques, que, na ocasião, apresentou um balanço das ações da pasta, entre as quais se destacam as campanhas publicitárias, fortalecimento dos canais de comunicação e aproximação com a imprensa, a criação da Radioagência, entre outros pontos.

Durante a reunião, foi entregue aos assessores o Manual de Comunicação da Prefeitura de Aracaju, o primeiro da história da gestão municipal, elaborado para padronizar as práticas jornalísticas da administração e garantir unidade nas mensagens institucionais. O lançamento foi feito pela prefeita Emília Corrêa, que reforçou a importância da comunicação integrada no serviço público.

“Alinhamento é organização, é ter um posicionamento de unidade”, declarou Emília ao abrir a reunião com os assessores de comunicação. De acordo com ela, a Secretaria Municipal da Comunicação Social (Secom) é a ponte para fazer a informação chegar à população. “A Secom é a central de tudo. Esse trabalho faz toda a diferença no resultado final. Quando todo mundo está na mesma página, a comunicação flui muito melhor. Isso é parceria. Cada um tem seu olhar, sua vivência, e quando isso se soma, o impacto é muito mais positivo”, disse.

O secretário da Secom Aracaju, Ricardo Marques, destacou a importância do diálogo e alinhamento entre as secretarias. “Tivemos um momento de diálogo para dar continuidade a todo esse trabalho que começamos nesses primeiros quatro meses, que foi muito profícuo, de muitas ações positivas, mas a cada instante a gente precisa alinhar. Essa já é a nossa segunda reunião de alinhamento, onde tivemos um bate-papo muito legal com a presença da prefeita Emília Corrêa, e com a presença do secretário de Governo, Itamar Bezerra. Acreditamos que essa junção de trabalho, essa unidade entre as Ascons e a Secom, vai fazer com que a gestão seja verdadeiramente aquilo que o povo quer, que dialogue e leve os serviços necessários da nossa prefeitura”, destacou.

Um dos pontos discutidos na reunião foi o monitoramento e a análise de dados da gestão. Na ocasião, a secretária adjunta da Secom, Gleice Queiroz, apresentou uma pesquisa que mostra como a população se relaciona com os veículos de informação e de que forma tem acessado as notícias da Prefeitura. A ideia é que, a partir desses dados, as assessorias de comunicação consigam planejar melhor suas estratégias, alinhando o conteúdo ao que as pessoas realmente querem saber. Gleice também ressaltou o lançamento do manual como um momento histórico para a comunicação institucional de Aracaju. “A gestão pública tem desafios diários. E, sinceramente, eu sinto que aqui na capital esses desafios são ainda maiores. E esse é um ponto de atenção para as Ascons. Muitas vezes, o que parece pequeno para gente, como um buraco na rua, é grande pra quem vive ali. Sou especialista em dados, e uma das coisas a que venho me dedicando é analisar os números da gestão da prefeita Emília Corrêa. Porque os dados não mentem. Eles mostram onde devemos melhorar. Mas hoje também é dia de reconhecer avanços. A construção coletiva do nosso primeiro manual de comunicação é um marco. Entregar esse documento em 100 dias de gestão é mostrar que existe um cuidado e uma intenção real de fazer a comunicação pública funcionar com clareza, unidade e propósito”, afirmou.

Para a assessora do AjuPrevidência, Alexandra Brito, a reunião foi extremamente produtiva e resolutiva. “Somos uma equipe com o mesmo propósito: mostrar as ações da gestão pública, a gestão da prefeita Emília Corrêa. E, quanto a Ascom, precisa realmente do suporte da Secom, como também eu acredito que a Secom precisa do nosso suporte. Porque a gente está no dia a dia da secretaria, está no dia a dia da empresa, das autarquias, e sabe o fluxo que está tendo lá dentro. Então é preciso sim ter essa interface com a Secom. É uma ajuda mútua”, concluiu.

Foto: Karla Tavares/Secom PMA