COM INVESTIMENTO DE R$ 3 MILHÕES, DELEGADA KATARINA ENTREGA MÁQUINAS AGRÍCOLAS A 14 MUNICÍPIOS SERGIPANOS

A deputada federal Delegada Katarina (PSD/SE) realizou, nesta quinta-feira, dia 4, a entrega de 16 máquinas agrícolas a municípios sergipanos. Foram 14 tratores e duas retroescavadeiras, somando mais de R$ 3 milhões em recursos destinados.

Durante a solenidade, realizada em Aracaju, prefeitos e representantes municipais receberam simbolicamente as chaves dos equipamentos. A deputada destacou o impacto da ação para fortalecer a agricultura familiar e modernizar a infraestrutura rural.

“É a materialização do nosso mandato. É resultado de trabalho, de dedicação e de muita vontade de fazer cada vez mais por Sergipe. Vejo aqui o brilho nos olhos de vocês, prefeitos e secretários municipais, ao receber esse maquinário que tanto vai ajudar as cidades, e sinto que estou no caminho certo”, afirmou Katarina.

A deputada destacou que os parlamentares representam um elo entre o Governo Federal e os municípios, tendo a responsabilidade de direcionar recursos conforme as demandas locais.

“Sei que essas máquinas farão a diferença no trabalho desenvolvido pelos produtores. Cada trator, cada retroescavadeira vai contribuir para impulsionar a agricultura familiar, abrir estradas vicinais, dar mais suporte ao homem e à mulher do campo”, acrescentou.

O deputado federal Fábio Reis (PSD/SE) também participou do evento, com a destinação de outros equipamentos, e ressaltou a importância da união de esforços para atender os municípios sergipanos.

“Essa é uma ação que mostra como o trabalho conjunto de parlamentares pode resultar em benefícios concretos para a população. Com essas máquinas, os prefeitos terão condições de apoiar diretamente os agricultores e melhorar a infraestrutura rural”, disse Reis.

Municípios

Prefeito de Muribeca, Mario César Conserva, reforçou que o novo maquinário será fundamental para ampliar a ação municipal junto à agricultura familiar. “Essa máquina vai atender àqueles que de fato precisam do poder público. A deputada Katarina está sempre atenta ao nosso agronegócio e à população do campo”, destacou.

O prefeito de Monte Alegre, Evandro Silva, também comemorou a entrega, que, segundo ele, fomentará a atividade agrícola da cidade. “O sentimento é de gratidão, porque essa máquina vai trazer um impacto muito positivo para tanto para o homem do campo quanto para a nossa administração”, salientou.

As máquinas agrícolas já estão sendo destinadas às cidades contempladas e devem auxiliar em obras de manutenção de estradas vicinais, apoio à produção agrícola e fortalecimento da agricultura familiar, beneficiando diretamente produtores rurais e comunidades do interior sergipano.

O investimento foi viabilizado por meio do Programa Nacional de Modernização e Apoio à Produção Agrícola (Promaq), do Governo Federal.

Por: Ascom