COM LEMA “OUSADIA PRA MUDAR”, CÁSSIO MURILO É LANÇADO CANDIDATO AO PARTIDO DOS TRABALHADORES DE SERGIPE

O PT de Sergipe terá uma opção de candidatura a presidente no filosofo, ambientalista e militante histórico do partido, Cássio Murilo, durante a eleição interna do partido, o Processo Eleitoral Democrática (PED). Integrante da tendência Construindo um Novo Brasil (CNB), ele teve a sua candidatura lançada na noite desta sexta-feira, 06, sob fervor da militância petista e ao lado de candidatos de mais 27 diretórios municipais, incluindo Aracaju.

Apoiado pelo ministro Márcio Macêdo, Cássio conseguiu agregar à sua candidatura uma junção de correntes internas do partido, a exemplo da Avante, da Militância Socialista (MS) e da “A força da militância”. Além de representantes de cada uma dessas siglas, também registraram gestos de apoio na noite da sexta-feira os representantes dos partidos PCdoB e do PV, que atualmente fazem parte da Federação formada ainda pelo PT.

“Estou certo de que chegou o momento de enfrentarmos os problemas que foram causados pela atual direção do partido ao longo da última década. Perdemos representatividade, concepção partidária e fomos alvos de escândalos vergonhosos, chegando até mesmo a perdermos a sede do nosso partido durante ação judicial”, disse o candidato Cássio Murilo.

Expressando seu apoio, o ministro do Governo Lula, Márcio Macêdo, disse que Cássio é um nome de extrema capacidade para liderar esse processo, “Nossa corrente está muito bem representada com Cássio Murilo. Ele une experiência com ética, concepção ideológica e muito desejo de construir uma sociedade com oportunidades e igualdade”, declarou.

O PED está marcado para ocorrer no dia 06 de julho, quando petistas regulares com as obrigações partidárias poderão eleger os novos presidentes dos diretórios municipais e estadual.

Por Daniel Rezende