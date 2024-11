COM PRESENÇA DE LÍDERES RELIGIOSOS, EMÍLIA CORRÊA PRESIDE SESSÃO ESPECIAL SOBRE A “REFORMA PROTESTANTE”

Na tarde desta segunda-feira, 25, a Câmara Municipal de Aracaju foi palco de uma Sessão Especial presidida pela vereadora e prefeita eleita Emília Corrêa (PL).

Com o tema “Reforma Protestante”, o evento destacou a importância histórica e espiritual do movimento iniciado no século XVI pelo monge Martinho Lutero, que mudou os rumos do cristianismo ao questionar práticas como a venda de indulgências e enfatizar a salvação pela fé.

Além de abordar o impacto da Reforma ao longo dos séculos, a audiência também se voltou para as lições que ela ainda oferece para a sociedade atual.

Emília Corrêa exaltou a força de Martinho Lutero e traçando paralelos entre a coragem do reformador e o compromisso de transformar Aracaju. “Só quem tem raiz suporta o que enfrentamos e chega onde Deus determina. Martinho Lutero furou uma bolha do sistema e nos inspira até hoje. Que possamos seguir esse caminho e fazer reformas que impactem a vida das pessoas, assim como ele fez”, declarou Emília.

A Sessão Especial contou com a participação de líderes religiosos, como o pastor Itamar Bezerra, que falou sobre o poder de renovação da fé cristã, afirmando que a Reforma foi um marco de recomeços e transformações radicais. “A vida cristã se renova a cada dia, e a Reforma é um exemplo disso. Assim como Deus levantou líderes para restaurar Israel, hoje somos chamados a continuar esse legado”, disse o pastor.

Outro destaque foi o pastor Arivaldo José dos Santos, presidente do Conselho Diretor da Universidade Federal de Sergipe, que ressaltou os impactos sociais e éticos do movimento reformista. Para ele, a ética protestante é uma das marcas que moldaram a sociedade ao longo dos séculos. Já o pastor Jorge Abreu Lima, presidente da Associação de Capelania Evangélica de Sergipe, destacou os desafios enfrentados pela igreja contemporânea e a necessidade de renovar constantemente os princípios da fé para lidar com as transformações do mundo moderno.

A solenidade também teve um viés jurídico com a participação do advogado Alessandro Nascimento, presidente da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB/SE. Ele enfatizou a importância de defender os pilares da Reforma Protestante, que, segundo ele, servem de base para as igrejas até hoje. Nascimento reforçou o compromisso da OAB com a liberdade religiosa e colocou a instituição à disposição para apoiar iniciativas nesse sentido.

O pastor Eduardo Lima também trouxe uma reflexão profunda, destacando o impacto da Reforma na vida das pessoas e sua relevância para os tempos atuais. “Este lugar, que historicamente tem sido palco de grandes embates, precisa reafirmar os valores cristãos. A Reforma não apenas transformou estruturas religiosas, mas continua transformando vidas. Precisamos fazer barulho para que essa mensagem alcance e transforme ainda mais pessoas”, disse ele.

O pastor Diego chamou a atenção para a necessidade de uma reforma diária e individual, dentro do sistema em que vivemos. “Nosso desafio é sermos reformadores todos os dias. Este movimento nos lembra que precisamos renovar nossa fé continuamente, permitindo que a Palavra de Deus transforme cada aspecto de nossas vidas”, destacou.

Já o deputado federal Rodrigo Valadares aproveitou a ocasião para elogiar Emília Corrêa, lembrando dos desafios enfrentados por ela durante a campanha eleitoral e destacando sua perseverança e fé. “Você orou, serviu ao Senhor, e agora Deus a honra como prefeita eleita. Esta sessão mostra que você continua comprometida com os valores cristãos”, afirmou o parlamentar.

O vice-prefeito eleito e vereador Ricardo Marques aproveitou a ocasião para fazer

um anúncio importante. Ele revelou que a Câmara Municipal aprovou o projeto de lei que institui o Dia da Liberdade Religiosa no calendário oficial de Aracaju a partir de 2025. “Estamos dando mais um passo para garantir que os valores de respeito e inclusão sejam parte da nossa gestão, promovendo novos anos de prosperidade para o povo de Aracaju e Sergipe”, destacou.

A Sessão Especial, marcada por louvores, orações e testemunhos emocionantes, foi um momento de celebração da fé e de reflexão sobre os valores que moldaram a Reforma Protestante, e contou com a presença de líderes religiosos, políticos e da sociedade civil.

Por Ascom/ Emília Corrêa