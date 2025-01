COM PROJEÇÃO DE 30 MIL FOLIÕES, PROGRAMAÇÃO DO GALO DO AUGUSTO FRANCO SERÁ DIVULGADA DIA 3 DE FEVEREIRO

No próximo dia 3 de fevereiro, o Galo do Augusto Franco, um dos blocos de frevo mais tradicionais de Aracaju, realizará um evento especial para divulgar sua programação para o Carnaval de 2025.

O encontro, que acontecerá a partir das 7h da manhã, na Pizzaria Forno di Napoli, terá um café da manhã aberto à imprensa e aos colaboradores Galo do Augusto Franco, para apresentar as atrações e novidades para a edição deste ano.

A expectativa dos organizadores é reunir cerca de 30 mil pessoas nas ruas do conjunto Augusto Franco nesta 16ª edição do bloco, em um evento totalmente gratuito e sem a necessidade de abadás. O Galo do Augusto Franco, que já é parte da tradição carnavalesca de Aracaju, promete mais uma edição inesquecível, com muita música, alegria e, claro, o frevo que contagia todos os públicos.

Além de trazer as tradicionais atrações que fazem do bloco uma festa para toda a família, o evento também contará com algumas surpresas e novidades, que serão reveladas durante o café da manhã. O idealizador Max Prejuízo, que também é responsável pela Casa Cultura Careca e Camaradas, reforça o compromisso do bloco com a diversão e segurança de todos. “A proposta é sempre trazer algo novo, mas sem perder a essência que conquistou nosso público ao longo desses 15 anos”, destaca Max.

O Galo do Augusto Franco, com seus 16 anos de história em 2025, é muito mais do que um simples bloco de carnaval: é uma verdadeira celebração da cultura popular sergipana. A festa, marcada pela energia contagiante do frevo, resgata o tradicional carnaval de rua da capital e oferece uma oportunidade única de integração entre as famílias de toda capital e do interior sergipano. Com a presença de trios elétricos, bandas de frevo e um público vibrante, o evento cria um clima de união, alegria e pertencimento, valorizando as raízes culturais locais.

Além da celebração cultural, o Galo do Augusto Franco também tem um impacto significativo na economia local. Durante o desfile, milhares de pessoas circulam pelo conjunto Augusto Franco, o que gera uma oportunidade de geração de renda para as famílias da região.

Acompanhe a programação do Galo do Augusto Franco e prepare-se para uma folia de paz, alegria e muita tradição!

