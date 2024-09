Com propostas de acolhimento, plano de Yandra se destaca no quesito assistência social

Com propostas de acolhimento a pessoas atípicas e suas famílias, plano de Yandra se destaca no quesito assistência social

Com um robusto plano para a assistência social em Aracaju, a candidata Yandra (União) vai ampliar o cuidado a pessoas atípicas e suas famílias durante sua gestão. Em suas palavras, isso será possível por meio de ações articuladas em seu plano de governo, fortalecendo a rede de apoio e oferecendo os recursos adequados para o empoderamento dessa população.

O projeto “Mães Atípicas, Cuidar de Quem Cuida”, por exemplo, vai oferecer apoio psicológico, capacitação profissional e suporte especializado para mães de crianças com necessidades especiais.

“Queremos dar suporte e permitir que essas pessoas possam se desenvolver de forma contínua. Melhorando a qualidade de vida dessas mães, vamos garantir que elas tenham as ferramentas para enfrentar os desafios específicos que encontram”, diz Yandra.

Nesse sentido, outra proposta de Yandra está voltada à criação do Centro de Atendimento para as pessoas com Transtorno de Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade – (TDAH), com foco na ampliação da oferta de terapias e acolhimento a famílias atípicas.

Um diferencial do plano, vale ressaltar, é a integração de vários eixos como assistência social, educação e trabalho para fazer com que a garantia de direitos fundamentais esteja em linha com o desenvolvimento pessoal dos cidadãos.

“Sabemos que muitas famílias com pessoas atípicas enfrentam dificuldades de encontrar escolas que tenham uma estrutura e profissionais que atendam suas necessidades. Por isso, vamos ampliar o número de escolas em tempo integral e investir em capacitação e conscientização. O acesso à educação é um direito fundamental que merece o nosso empenho”, completou.

Ainda segundo a candidata, a capacitação profissional e programas de inclusão social irão garantir a qualidade de vida e autonomia para essa população.

Através do programa ‘Jovem Aprendiz na Prefeitura’, Yandra vai gerar vagas para a juventude nos órgãos da administração municipal, com garantia de oportunidades para pessoas no espectro autista, com Síndrome de Down e Pessoas com Deficiência (PcD).

