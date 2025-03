“Com que garantia esses trabalhadores vão receber?”, pondera vereador sobre a retirada de subsídios das empresas de transporte público

Em entrevista concedida à TV Sergipe, na manhã desta quarta-feira, 12, o vereador Levi Oliveira (PP) enfatizou sua preocupação com a renda do trabalhador sergipano referente à suspensão de subsídios de empresas de transporte coletivo que operam na capital sergipana, pauta debatida durante a sessão da Câmara Municipal de Aracaju realizada no mesmo dia.

“O subsídio é uma ajuda financeira a essas empresas. A empresa já não tem tanta qualidade na prestação de serviços, nos seus pagamentos. Então, ao retirar essa ajuda, qual a garantia que os trabalhadores vão receber esses dividendos e o que precisa ser recebido? Essa é a minha preocupação”, declarou o vereador durante a entrevista.

Os últimos dias foram abalados por uma série de denúncias sobre empresas desse setor que estão com salários atrasados e devendo verbas de INSS, FGTS e parcelas do décimo terceiro salário. Mas, apesar desses problemas recorrentes, as corporações continuam recebendo benefícios e incentivos financeiros. Levi apresenta ponderações sobre o agravamento da situação em que os funcionários sergipanos se encontram, caso os subsídios sejam cortados.

“Sabemos as dificuldades que os trabalhadores estão passando e sabemos a real situação da empresa Progresso, com todas as dívidas existentes. Mas a retirada de subsídios vai piorar a situação da própria empresa e os trabalhadores não vão conseguir receber nada do que têm direito”, reforçou o parlamentar durante a sessão da CMA.

“A gente sabe que eles estão com salários atrasados trabalhando na forma de diária. Isso também eu acho muito grave, porque é um serviço prestado à comunidade, é um contrato com a prefeitura de Aracaju e os municípios da Grande Aracaju. Com que certeza esses funcionários terão a garantia de que vão receber esse valor?”, finalizou.

