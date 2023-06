Com requerimento de Rodrigo, Simone Tebet presta esclarecimentos

Nesta quarta-feira, 21, a Câmara dos Deputados está em polvorosa com a presença da Ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, que compareceu para prestar esclarecimentos em resposta ao requerimento aprovado de autoria do deputado federal Rodrigo Valadares (UB-SE). A sessão conjunta das comissões de Desenvolvimento Econômico, Finanças e Tributação, e Fiscalização Financeira e Controle foi convocada devido a uma declaração controversa feita pela ministra em março.

Durante uma entrevista, Simone Tebet mencionou que a taxa de juros poderia sofrer uma redução na próxima reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil (Copom), após a apresentação do chamado “Novo Arcabouço Fiscal”. No entanto, poucas horas depois de sua afirmação, o Copom decidiu manter a taxa básica de juros inalterada, em 13,75% ao ano.

Rodrigo Valadares, ao apresentar o requerimento, levantou a suspeita de que a ministra possa ter tido acesso a informações privilegiadas, o que seria muito sério. Ainda segundo o deputado, antecipar uma informação que seria confirmada apenas horas depois é extremamente grave, pois isso pode beneficiar especuladores do mercado financeiro que obtêm lucro com conhecimento antecipado.

O parlamentar ressalta a clareza da Lei Federal n° 12.813, que proíbe esse tipo de conduta, e destaca a importância da presença da ministra para prestar esclarecimentos sobre o assunto na Câmara dos Deputados. A audiência, que está em andamento, também abordará o questionamento apresentado pelo deputado Evai Vieira de Melo (PP-ES) em relação à previsão de economia de R$ 7,7 bilhões em despesas do INSS com a manutenção do salário mínimo em R$ 1.302 nos primeiros meses do ano.

A expectativa é que essa audiência se torne um momento crucial para a compreensão dos eventos mencionados e para garantir que os representantes do povo possam exercer seu papel fiscalizador de maneira efetiva.

