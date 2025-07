COM VOTAÇÃO EXPRESSIVA DA CATEGORIA, GUILHERME FRAGA É ELEITO O NOVO PRESIDENTE DO SINDIJOR DE SERGIPE

A categoria já definiu o futuro do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Sergipe (SINDIJOR-SE). A Chapa 1 – “Em Defesa do Jornalista, da Jornalista e da Democracia”, única inscrita no processo eleitoral, foi eleita com expressivos 96,6% dos votos válidos e vai liderar a entidade no período de 2025 a 2028.

Sob a presidência do jornalista Guilherme Fraga e a vice-presidência da jornalista Elisângela Valença, a nova gestão assume o desafio de fortalecer a luta em defesa da profissão e dos direitos da categoria. A posse está marcada para setembro, quando a diretoria, composta por 28 jornalistas e dois representantes da sociedade civil, inicia oficialmente o mandato.

Entre as prioridades para o próximo triênio estão a mobilização pela aprovação da PEC do Diploma, que busca restabelecer a exigência da formação superior específica para o exercício do Jornalismo no Brasil, e a valorização do piso salarial da categoria.

A eleição reforça o compromisso do SINDIJOR-SE com o fortalecimento da democracia e a defesa dos profissionais que atuam na linha de frente da informação.

Sindijor-SE