Comandante do Exército Brasileiro recebe Título de Cidadão Sergipano

O comandante do Exército Brasileiro, o general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, recebeu nesta quarta-feira (11), durante Sessão Especial no plenário da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), o Título de Cidadão Sergipano. A autoria é do deputado Jeferson Andrade (PSD). Nascido em São Paulo, assumiu o cargo em janeiro de 2023.

“Sem dúvida nenhuma, é uma honra muito grande, uma deferência que eu estava ansioso para concretizar. Eu já conhecia Aracaju , mas fazia muito tempo que não vinha e fico impressionado ao observa a pujança, a organização, a beleza da cidade que está muito harmoniosa. Aqui no estado, tem pessoas que prestam um serviço relevantíssimo ao Brasil; um espaço importante para o Brasil e esse título que eu estou recebendo é uma homenagem ao Exército Brasileiro, à integração e a acolhida que o povo sergipano empresta ao Exército em termos de confiança. Essa unidade que está aqui é tradicional e muito requisitada para que as pessoas venham servir”, afirma o general Tomás Miguel.

Na ocasião, o comandante do Exército informou que o Exército está realizando 59 operações no Brasil inteiro. “Três estão na faixa de fronteira; são operações importantes e conjuntas, a maioria delas voltada para a defesa civil e humanitária; desde o Norte em que a gente tem a eleição e vai ter a garantia de votação e a gente vai ajudar a justiça eleitoral; a gente tem o combate aos incêndios e a ajuda atingida pela seca. São três coisas diferentes, mas os meios são os mesmos. Todos os meus helicópteros estão empenhados, as embarcações, o pessoal. O Exército está de coração voltado para ajudar os brasileiros em todas as circunstâncias que possa enfrentar”, enfatiza.

A cerimônia foi pelo deputado Garibalde Mendonça (PDT), vice-presidente da Alese. A Mesa foi também composta pelos deputados Luciano Pimentel (PP) e Jorginho Araujo (PSD), o vice-governador Zezinho Sobral, representando o governador Fábio Mitidieri, o presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe, desembargador Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima, o procurador-geral de Justiça do Ministério Público Estadual (MPE/SE), o promotor Manoel Cabral Machado Neto; o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), Rafael Fonseca, representando a presidente, conselheira Susana Azevedo e o secretário municipal de Educação, Ricardo Nascimento, representando o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira.

No discurso, o deputado Luciano Pimentel destacou ao representar o presidente da Casa, deputado Jeferson Andrade (PSD), ser com imenso prazer e elevada estima que a Alese faz a entrega do Título de Cidadania Sergipana ao general do Exército, Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva. “Uma personalidade, cuja a vida e obra transcendem o ordinário, alcançando o panteão daqueles que verdadeiramente servem à nação com distinção e honra inquestionáveis. Está longe de ser uma mera formalidade; é o reconhecimento tangível do valor e do sacrifício incansável de um homem que dedica a sua existência à segurança, ao progresso e ao bem estar do nosso país. A cerimônia de hoje reflete a admiração e o respeito que o estado de Sergipe nutre por aqueles que através de suas ações e decisões moldam o destino do Brasil, garantindo a liberdade e a integridade que hoje desfrutamos”, ressalta.

O discurso observou ainda que ao homenagear o general Tomás Miguel Miné, os deputados estaduais também prestam uma homenagem à instituição que ele serve. “E reconhecemos um papel indelével que as Forças Armadas desempenham na salvaguarda da nossa soberania e na promoção da paz. Esse momento, portanto, transcende a simples outorga de um título em reconhecimento a um indivíduo cujas contribuições vão além do comum, tornando-se fundamental para a construção da nossa identidade coletiva e a defesa de nossos mais caros valores. O general Tomás Miguel na sua carreira distinta e seu serviço inestimável à nação é um desses pilares, cuja vida exemplifica o verdadeiro significado de liderança, comprometimento e amor à Pátria. Nesse dia ao celebrarmos a sua vida e legado, reafirmamos o nosso compromisso com os ideias de justiça, liberdade e democracia. Com um profundo respeito e expectativa é que nos voltamos para esse distinto homenageado que recebe a mais alta honraria que esse estado tem a oferecer. Que esse ato sirva não apenas como um símbolo de gratidão, mas que ilumine as futuras gerações na incessante busca pelo progresso, pela paz e pela justiça”, acrescenta.

No plenário, os deputados Luciano bispo (PSD), Cristiano Cavalcante (União Brasil), Kaká Santos (União Brasil), Luizão Donatrampi (União Brasil), Netinho Guimarães (PL) e Maisa Mitidieri (PSD), além de autoridades e representantes do 28º Batalhão de Caçadores. Nas galerias, oficiais e integrantes da banda de m´suica do Exército.

Homenageado

O general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva ingressou na Escola Preparatória de Cadetes do Exército em 1975, sendo declarado aspirante a oficial da Arma de Infantaria em 1981. Ao longo de sua carreira, desempenhou diversas funções importantes, incluindo a atuação como subcomandante do Batalhão de Infantaria de Força de Paz no Haiti e o comando da Força de Pacificação da Operação Arcanjo VI, no Complexo da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro.

O General Tomás também comandou unidades de grande relevância, como a Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) e o Comando Militar do Sudeste. Além disso, atuou como ajudante de ordens do presidente da República e assessor militar do Brasil junto ao Exército do Equador. Ao longo de sua carreira, destacou-se por defender a importância da democracia e da disciplina dentro das Forças Armadas, sendo conhecido por sua postura firme em relação à lisura do processo eleitoral no Brasil.

Foto: Joel Luiz

Por Aldaci de Souza