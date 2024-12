Comissão aprova emendas à LOA 2025, de mais de R$ 17 bilhões

A Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e Tributação da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) aprovou nesta quarta-feira (18) Emendas ao Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2025. A previsão da Receita Total é de mais de R$ 17 bilhões.

Das 45 emendas apresentadas pela líder da oposição, deputada Linda Brasil (Psol), o total de quatro foram aprovadas pela comissão. O deputado Luciano Pimentel (Progressistas) – que presidiu a Comissão de Finanças – explicou que a votação das emendas da LOA é conclusiva e não voltarão a ser discutidas em Plenário.

Votação

Amanhã, 19 de dezembro, todas as Comissões do Poder Legislativo estarão reunidas para apreciar e votar importantes projetos de autoria do Poder Executivo e dos parlamentares. A reunião será decisiva para discutir e deliberar sobre propostas de grande relevância para a sociedade e a administração pública.

Por Stephanie Macedo