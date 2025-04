Comissão da Câmara se reúne para discutir planejamento estratégico de 2025 a 2030

Nesta sexta-feira (11), a Comissão responsável pela elaboração do planejamento estratégico (2025/2030) se reuniu na Escola do Legislativo da CMA. A reunião contou com a presença de representantes de diversos setores ligados à diretoria administrativa, financeira, legislativa, o setor jurídico, de comunicação, a superintendência de relações institucionais, gestão de pessoas, divisão de contratos e licitações, setor de tecnologia da informação, assim como a Comissão da sustentabilidade.

Geilton de Melo Costa, responsável pela coordenação do plano, explicou que, “a partir desse ano, começamos a trabalhar nisso, fazendo um diagnóstico da Câmara, porque entendemos que a instituição precisava disso. A função desse planejamento é dar um direcionamento para as ações da Câmara, definindo o que se espera dos setores”.

Givanilde Santos, que é membra da Comissão e diretora administrativa, ressaltou que “nós reunimos pessoas de diversas unidades estratégicas da Câmara e criamos um memorando para a criação da instituição. Nossa intenção foi definir metas de 2025 e 2030, buscando quais os índices para apontar as melhorias e, assim, proporcionar o melhor serviço para a população aracajuana”.

Sobre o planejamento estratégico

Esta é uma iniciativa que visa orientar as ações da CMA para o cumprimento de sua missão, alicerçada em valores e direcionada à visão que se quer da instituição no futuro. Para isso, foram definidos os referenciais estratégicos da instituição (missão, visão e valores), os objetivos estratégicos, as ações estratégicas e os resultados-chave.

O planejamento estabelece que a missão institucional da Casa será representar a população aracajuana, de forma democrática e independente, por meio de debates, fiscalização do Poder Executivo, produção legislativa e melhora e acompanhamento das políticas públicas, com vistas ao desenvolvimento sustentável e promoção da qualidade de vida.

Já a visão de futuro da Casa é tornar-se protagonista em relação às Câmaras municipais do Brasil, sendo referência de atuação em debates, fiscalização e produção legislativa, com ampla participação social, transparência e comunicação de qualidade.

Além disso, o planejamento estratégico também estabelece alguns valores institucionais, como transparência, interesse público, valorização do capital humano, democracia, assim como a qualidade e inovação.

10 objetivos

O planejamento estratégico definiu 10 objetivos. São eles:

Transparência, com a garantia do acesso a informações;

Comunicação, com o desenvolvimento e fortalecimento da comunicação interna e externa, de forma acessível e diversa;

Participação social, por meio da participação do cidadão no processo legislativo e fiscalização da administração e de políticas públicas;

Fiscalização, com o aperfeiçoamento e sistematização do processo de fiscalização de políticas públicas;

Legislação, com a modernização, otimização e integração da gestão do processo legislativo;

Gestão administrativa, com a ideia de proporcionar um modelo de gestão baseado nas melhores práticas de gerenciamento;

Gestão financeira, com a ideia de elevar a conformidade e a qualidade das informações contábeis e financeiras às exigências legais;

Desenvolvimento humano; tendo a valorização das pessoas como eixo central da transformação institucional;

Estrutura, no sentido de fornecer segurança com alta capacidade de suporte às operações;

Sustentabilidade, com a ideia de promover eficiência do uso de recursos naturais e tratamento adequado de resíduos sólidos.

A previsão é que o planejamento estratégico seja publicado até o final de maio de 2025.

por Camila Farias – Foto: Camila Farias