Comissão para reestruturação da carreira do magistério debate impacto na folha de aposentados e pensionistas

Na manhã desta terça-feira, 25, aconteceu mais uma reunião da Comissão Mista de Trabalho criada pelo Governo de Sergipe para discutir e apresentar propostas para a retomada do plano de carreira do magistério público estadual.

No encontro, representantes da Secretaria da Educação e do Sergipeprevidência apresentaram um relatório com o impacto na folha de pessoal dos aposentados e pensionistas com relação a retomada da carreira do magistério. A secretária de Estado da Administração, Lucivanda Nunes, foi responsável por conduzir os trabalhos.

As reuniões estão acontecendo quinzenalmente, com previsão de término dos trabalhos e alternativas de estudos para a retomada da carreira até final de setembro. A próxima reunião ocorrerá no dia 4 de agosto com a presença da Secretária da Fazenda, Sarah Andreozzi.

Comissão

O grupo é formado por representantes das secretarias de Estado da Administração (Sead), da Educação e da Cultura (Seduc), da Fazenda (Sefaz), da Especial de Governo (Segov), Sergipeprevidência, Procuradoria Geral do Estado (PGE), Assembleia Legislativa e Sintese.

