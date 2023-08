Comissão discute com Sintese reestruturação da carreira do magistério

Visando discutir alternativas e propostas para elaboração de um Plano de Carreira para o Magistério da Rede Pública Estadual, na manhã desta quarta-feira, 9, aconteceu mais uma reunião da Comissão Mista de Trabalho com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica do Estado de Sergipe (Sintese).

A reunião ocorreu na Secretaria de Estado da Administração (Sead) e contou com a presença da secretária Lucivanda Nunes, que avaliou positivamente o encontro. “Vários pontos puderam ser aprofundados tanto em relação à questão da arrecadação quanto aos caminhos e os estudos que estão sendo tratados desde junho, quando a comissão foi criada”.

Lucivanda destacou, também, a presença da secretária de Estado da Fazenda, Sarah Andreozzi, que ouviu os pleitos da categoria e apresentou a situação fiscal do Estado, e de todos os membros que integram a comissão de trabalho.

Ao final da reunião ficou pré-agendado um novo encontro da comissão para o próximo dia 25 de agosto, na Sead.

A comissão

A Comissão Mista de Trabalho foi criada em 7 de junho de 2023, através de portaria conjunta das Secretarias da Administração e da Saúde. O objetivo é discutir e apresentar proposta de Plano de Carreira do Magistério.

Compõe a comissão três membros da Sead, três membros da Seduc, dois da Procuradoria-Geral do Estado, um da Secretaria da Fazenda e da Secretaria Especial de Governo, um do Sergipeprevidência, um representante da Assembleia Legislativa e nove representantes do Sintese.

