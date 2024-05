Comissão Mista de Trabalho avança nas discussões com carreiras da Segurança Pública de Sergipe

Dando continuidade às negociações com representantes das carreiras da Segurança Pública, a Comissão Mista de Trabalho, presidida pela secretária de Estado da Administração (Sead), Lucivanda Nunes, iniciou nesta terça-feira, 7, a terceira rodada de reuniões com sindicatos e associações. As discussões estão em estágio avançado e apontam para uma perspectiva de conclusão até o fim de maio.

Nesta nova etapa, a Comissão Mista de Trabalho está dedicando atenção especial à avaliação criteriosa dos diferentes cenários apresentados durante as negociações. Com o objetivo de encontrar soluções que atendam às demandas das carreiras, sem comprometer a saúde financeira do Estado, estão sendo analisados os impactos e as possibilidades para o atendimento das demandas. Essa análise minuciosa visa garantir que as decisões tomadas sejam embasadas em dados concretos e contribuam efetivamente para a valorização dos profissionais e para o fortalecimento dos serviços prestados à população.

“A comunicação clara e efetiva é o fator primordial dessas discussões. Esse é um ponto crucial que devemos priorizar, entendendo que estamos construindo um caminho baseado no diálogo transparente e na busca por consensos. Acreditamos que somente através da colaboração e do entendimento mútuo, é que poderemos alcançar resultados significativos e duradouros para o fortalecimento das carreiras da Segurança Pública”, detalha a secretária Lucivanda Nunes.

O presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe (Sinpol), Jean Rezende, explica que busca, a partir das negociações, a reestruturação da carreira, e destaca que o assunto vem sendo tratado com objetividade por parte do Governo do Estado. “O sentimento do Sinpol Sergipe é que essa construção está sendo tratada com muita objetividade e que o governador do Estado Sergipe, Fábio Mitidieri, continua disposto a nos contemplar com a reestruturação da carreira. Esse processo de construção ainda continua, mas teremos outras atualizações muito em breve, na próxima reunião”.

A presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Sergipe (Adepol), a delegada Renata Aboim, ressalta que o diálogo reforça a valorização dos profissionais da área. “A decisão de formar a Comissão Mista de Trabalho para valorização das forças de segurança demonstra um reconhecimento do Governo do Estado acerca do trabalho que vem sendo desenvolvido pelas Polícias em Sergipe, que hoje é considerado o estado mais seguro do país”.

A vice-presidente da Associação Integrada de Mulheres da Segurança Pública em Sergipe (Asimusep-SE), Elisângela Bonifácio, destaca que as negociações representam um momento histórico para os integrantes das carreiras e para as instituições. “Estamos levando não só as nossas demandas, mas os anseios dos nossos colegas e das nossas famílias. Os trabalhos estão sendo muito bem conduzidos pelos gestores das pastas, juntamente com toda a equipe técnica, acolhendo as demandas com muita seriedade e preocupação com as tratativas”.

Participações

Participaram da reunião nesta terça-feira, os representantes do Sindicato dos Policiais Civis (Sinpol), Associação dos Delegado de Polícia do Estado de Sergipe (Adepol), Associação dos Oficiais Militares de Sergipe (Assomise), Associação dos Militares do Estado de Sergipe (Amese), Associação Integrada de Mulheres da Segurança Pública em Sergipe (Asimusep-SE), Associação dos Militares da Reserva Remunerada e Pensionistas do Estado de Sergipe (Asmirp) e União da Categoria Associada do Estado de Sergipe (Única/SE).

Foto: Iran Souza