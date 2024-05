COMISSÃO MISTA DE TRABALHO VOLTA A SE REUNIR COM OS REPRESENTANTES DA POLÍCIA PENAL E DAS CARREIRAS PERICIAIS

Em novas reuniões, desta vez, com representantes da Polícia Penal e dos integrantes das carreiras periciais da Coordenadoria Geral de Perícias (Cogerp), a Comissão Mista de Trabalho para Valorização das Carreiras da Segurança Pública, presidida pela Secretaria de Estado da Administração (Sead), deu continuidade nesta quarta-feira, 15, às discussões e apresentações dos possíveis cenários. Essa é a terceira rodada de negociações e os trabalhos seguem em avanço.

Durante a reunião, a secretária Lucivanda Nunes destacou que há uma equipe técnica do governo trabalhando em estudos no sentido de alinhar os pleitos das carreiras da Segurança com as possibilidades financeiras do Estado.

“É preciso ressaltar que os trabalhos acontecem em conjunto com os representantes das carreiras, em um ambiente de bastante análise de dados, estudos profundos, diálogo e confiança entre as partes. Nosso objetivo é garantir que as decisões a serem tomadas sejam baseadas em dados concretos e que contribuam, efetivamente, para a valorização dos profissionais e para o fortalecimento dos serviços prestados à população”, destaca a presidente da comissão.

Para o coordenador geral da Perícia de Sergipe, Victor Barros, a abertura do canal de comunicação entre o Governo do Estado e as entidades é bastante favorável, tendo em vista que cada corporação possui suas peculiaridades. “No caso específico da Coordenadoria Geral de Polícias, temos muitas pautas que envolvem tanto uma valorização social quanto uma melhora na estrutura organizacional da carreira, e estamos bastante confiantes que o Governo do Estado vai nos ajudar em relação a esse problema”, pontuou.

Comissão Mista de Trabalho

O decreto de formação da Comissão de Trabalho foi assinado em 19 de fevereiro. O objetivo da comissão é discutir tabela salarial, estrutura de carreira, gratificação e outros temas correlatos, sempre com atenção às demandas de cada categoria. Pelo decreto de criação da comissão, todas as propostas devem estar em acordo com a realidade financeira e com o equilíbrio fiscal de Sergipe.

A terceira rodada de negociações foi iniciada no último dia 7 de maio, quando a Comissão Mista de Trabalho recebeu os representantes do Sindicato dos Policiais Civis (Sinpol), Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Sergipe (Adepol), Associação dos Oficiais Militares de Sergipe (Assomise), Associação dos Militares do Estado de Sergipe (Amese), Associação Integrada de Mulheres da Segurança Pública em Sergipe (Asimusep-SE), Associação dos Militares da Reserva Remunerada e Pensionistas do Estado de Sergipe (Asmirp) e União da Categoria Associada do Estado de Sergipe (Única/SE).

