Comitê de Gerenciamento de Crise do Governo realiza nova reunião e segue monitorando efeitos das chuvas

O Comitê de Gerenciamento de Crise do Governo do Estado segue em alerta e monitorando os efeitos das chuvas em Sergipe. Após as fortes precipitações que atingiram o estado, em especial as regiões agreste e centro-sul, o governador Fábio Mitidieri convocou uma nova reunião, prontamente atendida pelos órgãos envolvidos. A atuação do Comitê de Gerenciamento de Crise, instituído em 2023, faz parte das ações imediatas tomadas pela gestão estadual após os ocorridos pelas chuvas. Desde a última sexta-feira, 10, o Estado está de prontidão e atuando na prevenção dos danos.

Fábio Mitidieri ressaltou que todo o território de Sergipe está sendo monitorado, com foco nas áreas mais atingidas. “Devido à permanência das fortes chuvas por todo o estado, a gente fez mais uma reunião do Comitê de Crise, para fazer um levantamento de todo o estado. Cidades como Lagarto, Frei Paulo e Umbaúba tiveram um índice de chuvas muito forte, e estamos em contato com todos os municípios”, afirmou.

O chefe do Executivo estadual também ressaltou que a gestão está em contato com os prefeitos e prefeitas de todas as cidades sergipanas, disponibilizando a ajuda necessária. “Colocamos o governo à disposição, e estamos trabalhando para dar segurança à população neste momento. Nós contactamos os prefeitos, e oferecemos toda a estrutura do Estado para dar suporte nesse momento”, acrescentou.

Diante das fortes chuvas nesta terça-feira, 14, foram identificados danos no trecho de uma rodovia vicinal que liga os municípios de Lagarto e Salgado, que já está sendo monitorada. Além disso, três rodovias que apresentaram erosões durante a semana já tiveram ordens de serviço executadas — SE-255 (Povoado Aningas), em Pirambu; SE-179 (Vaca Serrada/Niterói), em Monte Alegre de Sergipe; e SE-425, entre Cedro de São João e Telha.

O diretor-presidente do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), Anderson das Neves, detalhou as ações. “Estamos monitorando todas as rodovias e estradas, entrando em contato com os prefeitos para fornecer o apoio do DER. Fizemos vistorias em vários pontos junto à Defesa Civil, e tudo anda dentro dos conformes. Em relação às rodovias, algumas já estavam com erosão e a ordem de serviço foi dada. Em caso de novas situações, estamos monitorando”, ressaltou.

O Comitê de Crise segue em monitoramento constante, e novas ações podem ser tomadas, visto que o alerta de chuvas está em vigor até a quarta-feira, 15. “A partir do momento em que você implanta o Comitê, ele só deixa de atuar quando cessa a crise. Recomendamos que as pessoas tenham mais cuidado, circulem com atenção, e estamos emitindo avisos via SMS e WhatsApp, para que todos fiquem atentos”, destacou o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Luiz Roberto Dantas.

Também estiveram presentes a primeira-dama e secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri; os secretários de Estado da Casa Civil, Jorginho Araújo; e do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas, Deborah Dias; além do secretário Especial do Gabinete do Governador, Tiago Andrade; e do comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE), coronel Fábio Cardoso.

Foto: Reinaldo Moura