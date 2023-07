Comitiva dos secretários de Estado da Educação do Brasil chega aos Países Baixos

A missão ‘Juntos pelo Direito de Aprender’ segue a programação com todos os secretários de Estado da Educação do Brasil para conhecerem as tecnologias, as práticas de ensino e modelos exitosos de gestão e de avaliação educacional da Europa. Nesta quinta-feira, dia 13, a comitiva brasileira visitou os Países Baixos. Representando Sergipe, o secretário Zezinho Sobral integra o grupo e esteve na Haarlemmermeer Lyceum, escola pública da cidade de Hoofdorf, na Holanda, onde conheceu a organização do ensino básico público para formação de cidadãos globais, com incentivo ao ensino bilíngue.

“É essencial conhecer e compartilhar políticas públicas e práticas bem-sucedidas. Compreender o sistema de avaliação aplicado em países de referência em educação é a principal meta. Nosso compromisso é, diante do conhecimento dessas experiências exitosas pelo mundo, aprimorar a qualidade da educação e avançar no Brasil e em Sergipe. Reafirmamos nosso compromisso com o fortalecimento da educação pública de qualidade”, destacou Zezinho Sobral.

Na Haarlemmermeer Lyceum, o gestor analisou os processos de avaliação e de orientação educacional para estudantes, além da qualificação constante para os professores. “A Haarlemmermeer Lyceum é uma instituição de ensino médio muito respeitada. Trabalha o conhecimento, a percepção e as habilidades dos estudantes por meio de uma educação motivadora e desafiadora, estimulando o crescimento da individualidade e dos talentos. Eles fazem avaliações ao fim de cada etapa de ensino. No fundamental – anos iniciais, por exemplo, uma avaliação e, nos anos finais, há um direcionamento para o ensino médio, nas áreas técnico-científicas e acadêmicas, também dentro das habilidades e aptidões de cada aluno”, explicou.

O secretário ressaltou, também, que “os Países Baixos têm vocações para o comércio, viagens, turismo, atividade portuária e negócios. As escolas são tradicionais na formação bilíngue e há ainda a possibilidade da inserção de uma terceira língua para introduzir e fortalecer essa visão de mundo e de universalidade a fim de que o cidadão se comunique com outros países”.

Na programação, a comitiva brasileira esteve também em Haia, na Embaixada do Brasil nos Países Baixos, e foi recepcionada pelo embaixador Paulo Roberto Caminha de Castilhos França. Em seguida visitou o Ministério da Educação, Cultura e Ciência neerlandês.

Conhecimento

A Missão Educacional à França e aos Países Baixos ‘Juntos pelo direito de Aprender’ é uma parceria estabelecida com o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAEd) e Fundação Cesgranrio, e faz parte do plano de trabalho do Fórum de Avaliação do Conselho Nacional dos Secretários de Educação (Consed). O CAED é parceiro dos estados na promoção de muitas das avaliações do ensino e visa a discutir o futuro das avaliações a partir da experiência internacional. O foco é promover um rico intercâmbio com importantes instituições educacionais europeias, com o objetivo de agregar aos esforços de gestores, pesquisadores e educadores de todo o Brasil.

Foto: Consed