Comitiva sergipana em feira nos Estados Unidos se reúne com diretores da Petrobras para discutir retomada da Fafen e projeto Seap

A comitiva de Sergipe segue trabalhando em prol do desenvolvimento do estado na Offshore Technology Conference (OTC) 2025, maior feira para o mercado internacional de Óleo e Gás, realizada em Houston, nos Estados Unidos.

A equipe liderada pelo governador Fábio Mitidieri realizou diversas reuniões nessa terça-feira, 6, segundo dia de evento, debatendo pautas importantes para Sergipe, em especial envolvendo o retorno da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados (Fafen) a Sergipe e o projeto Sergipe Águas Profundas (Seap), desenvolvido em parceria com a Petrobras.

Durante as novas reuniões com a Petrobras, a comitiva sergipana esteve com a diretora de Exploração e Produção, Sylvia Anjos, e a diretora de Engenharia, Tecnologia e Inovação, da empresa, Renata Baruzzi. Além da retomada da Fafen e do desenvolvimento do projeto Seap, foram discutidos o processo de descomissionamento de plataformas com possibilidade de reativação de algumas em parceria com empresas privadas, a implantação de um curso técnico em Petróleo e Gás no estado, a retomada do projeto Águas Rasas e a licitação de FPSOs (sigla em inglês para ‘navio-plataforma que pode produzir, armazenar e transferir petróleo’) do Seap.

As reuniões seguiram a tônica do primeiro dia de evento, quando o Governo de Sergipe já havia levado pautas importantes à Petrobras, especialmente relacionadas ao projeto Sergipe Águas Profundas. O objetivo é fortalecer a parceria e reforçar o pleito da gestão estadual para que os investimentos em Sergipe junto à empresa sigam crescendo.

Durante a agenda em Houston, o governador Fábio Mitidieri também participou de evento realizado pela Petrobras e IBP, tendo sido um dos oradores, juntamente com Roberto Ardenghy do IBP, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, e o governador do Amapá, Clécio Luís. Na oportunidade, Mitidieri comemorou as boas notícias para Sergipe. “Agradecemos a oportunidade de estar aqui neste momento, que estamos na iminência de, nos próximos meses, termos a licitação dos dois navios que irão iniciar a exploração do novo ciclo do gás em Sergipe”, declarou.

O secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), Valmor Barbosa, fez um resumo das ações do segundo dia no evento. “Estivemos hoje reunidos aqui na OTC, acompanhamos o governador na comitiva, sentamos e trouxemos vários pontos de uma pauta extensa. Isso já é de conhecimento da Petrobras, pois todas elas têm ofício solicitando resposta e cobrando agilidade. O governador saiu muito satisfeito, a comitiva foi super bem-recebida. Fábio cobrou bastante que a Petrobras volte a investir em Sergipe, e outras reuniões virão para que isso continue sendo pauta”, afirmou.

Com isso, Sergipe também se coloca como um ator importante da Offshore Technology Conference, trabalhando com todo o seu potencial na área de petróleo e gás, com perspectivas de mudar o cenário econômico do estado. “Sergipe tem se destacado na OTC pelo posto que alcança hoje no petróleo e gás, a menina dos olhos do Brasil. Ficamos felizes com as reuniões com players importantes, ainda mais ontem e hoje, tratando de assuntos pertinentes que interessam ao estado. Saímos daqui com a certeza de que levaremos notícias importantíssimas para Sergipe, detalhando o processo de cada reunião aqui. Estamos nos destacando, e a gestão está de parabéns. A Assembleia Legislativa é uma parceira do estado, pois é lá onde os projetos são encaminhados e analisados pelos deputados estaduais, e seguimos juntos nesse trabalho”.

Sobre o evento

A Offshore Technology Conference é reconhecida internacionalmente como o maior evento mundial do setor de petróleo e gás, e serve como um ponto de encontro para profissionais da área de energia, promovendo a troca de ideias e o avanço do conhecimento técnico e científico sobre recursos offshore. Realizada anualmente em maio, a conferência oferece acesso a informações técnicas de ponta, expõe equipamentos inovadores do setor, e proporciona a criação de novos contatos profissionais valiosos de todo o mundo.

O governador Fábio Mitidieri participa dos eventos juntamente com a comitiva formada pelos secretários de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia, Valmor Barbosa; da Comunicação Social (Secom), Cleon Nascimento; e da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), Érica Mitidieri.

Também estão presentes o secretário-executivo da Sedetec, Marcelo Menezes; o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), deputado estadual Jeferson Andrade; e o diretores-presidentes da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise), Ronaldo Guimarães; da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese), Hamilton Oliveira; e da Carmo Energy, Rodrigo Moretto.

Foto: Secom Governo de Sergipe