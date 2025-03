COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL, YANDRA BUSCA ACELERAR DUPLICAÇÃO DA BR-101 EM SERGIPE

A deputada federal Yandra Moura (União) foi eleita por unanimidade para presidir a Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional (CINDRE) da Câmara dos Deputados, tornando-se a primeira mulher nordestina a ocupar esse cargo.

A comissão desempenha um papel estratégico na redução das desigualdades regionais e no fortalecimento do desenvolvimento equilibrado do país, garantindo que políticas públicas voltadas à integração nacional sejam efetivas e inclusivas.

Em sua gestão, Yandra já estabeleceu como prioridade destravar as obras de duplicação da BR-101 em Sergipe. “Vamos realizar audiências públicas, ouvir os órgãos competentes e o ministro dos Transportes para entender quais são as medidas planejadas para resolver esse problema. Queremos explicações e uma solução definitiva para essa obra que se arrasta há anos e é tão esperada pela população”, afirmou a deputada.

A CINDRE inicia o ano com desafios importantes, incluindo o fortalecimento de políticas públicas para defesa civil, incentivo ao desenvolvimento sustentável e ampliação dos investimentos em infraestrutura. A melhoria da conectividade entre as regiões do país, com investimentos na malha rodoviária, portos e telecomunicações, também está entre as prioridades. Para Sergipe, essas ações representam uma oportunidade crucial para impulsionar a economia local, facilitando o escoamento da produção e promovendo o crescimento regional.

