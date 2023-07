“Comparar professores a traficantes é um desrespeito não só a nós, mas também aos filhos da classe”, afirma Sonia Meire

A vereadora professora Sonia Meire (PSOL) repudiou a fala criminosa do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), proferida em um evento pró-armas no Distrito Federal, no último domingo, 9, em que ofendeu as professoras e professores, comparando-os a traficantes. Para a professora Sonia Meire, o discurso de Eduardo é um grave atentado, não só à categoria docente.

“A fala de Eduardo Bolsonaro é uma atitude desprezível. Um homem que assume uma função pública e agride os professores dessa forma, desrespeita frontalmente não só a categoria, mas também a todos os filhos da classe trabalhadora que formamos, que frequentaram e frequentam as escolas. E aos que chegam às universidades e aos postos de trabalho através do nosso ofício. Sou professora, formei várias gerações e fui formada por todas as que me antecederam”, afirmou Sonia.

A vereadora também cobrou uma investigação séria. “Nós estamos chorando a morte de várias crianças e adolescentes, vítimas de ataques às escolas. Muitos jovens infelizmente estão se identificando com essa onda de violência. Nesse contexto de violência crescente nas escolas, nós não podemos admitir uma fala dessa. Esperamos que seja investigada e que ele seja severamente punido”, complementou a vereadora.

Foto Gilton Andrade

por Priscila Viana