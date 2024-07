COMPROMETIDO EM CONTINUAR LEGADO DE TRANSFORMAÇÃO DA BARRA, ALBERTO MACEDO LANÇA PRÉ CANDIDATURA

Em um evento marcado pelo apoio expressivo da comunidade, Alberto Macedo (União Brasil) lançou nesta sexta-feira, 5, sua pré candidatura à reeleição como prefeito da Barra dos Coqueiros em uma chapa com Gessica dos Anjos como vice-prefeita.

Conhecido por sua dedicação à transformação da realidade dos barracoqueirenses, Alberto reafirma seu compromisso em continuar o legado de desenvolvimento social, urbano e econômico construído e conquistado no atual mandato.

Alberto iniciou sua carreira política aos 26 anos, quando foi eleito prefeito do município pela primeira vez. Desde então, sua trajetória inclui vários mandatos como vereador que culminaram em sua eleição como prefeito novamente em 2021. Sob sua liderança, a administração municipal tem acompanhado o crescimento célere da cidade através de avanços em diversos setores da sociedade.

Em seu discurso, Alberto relembrou a trajetória da gestão e reafirmou seu compromisso com a continuidade desse legado de progresso. “Nosso mandato enfrentou desafios muito difíceis com a pandemia, a queda de arrecadação do ICMS e as dívidas que, graças a Deus e muito trabalho, liquidamos. O povo vê que a gente está transformando a Barra dos Coqueiros e é por isso que tem tantas pessoas aqui hoje. Nosso município tem um potencial gigante e o nosso povo precisa de emprego, renda e dignidade. Queremos seguir trabalhando juntos para garantir um futuro ainda melhor para nossa cidade”, afirmou.

A chapa conta com Gessica dos Anjos (União Brasil) como vice-prefeita, sendo a única chapa da Barra a ter uma mulher e uma representante da juventude em sua composição. Gessica, com sua energia e visão renovadora, reforçou em seu discurso o compromisso da candidatura com representatividade, trazendo uma perspectiva inovadora para a gestão. “Quem me conhece sabe que eu cresci no meio político e como eu gosto. Tenham a certeza que eu estou aqui pra lutar decididamente pelo melhor para a população da Barra dos Coqueiros”, asseverou.

Presente ao lançamento, o secretário de Estado do Rio de Janeiro, André Moura (União Brasil), afirmou apoio à reeleição de Alberto, destacando que a continuidade de seu trabalho é capaz de garantir um futuro ainda melhor para a cidade. “Vamos fazer bonito e fazer Alberto prefeito mais uma vez com a única chapa que traz representatividade da juventude e da mulher. Esse é o início de um marco. Alberto é o melhor para o povo da Barra”, disse.

Além da presença expressiva da população barracoqueirense, o lançamento contou também com a participação dos ex-prefeitos da Barra dos Coqueiros, Gilson dos Anjos (União Brasil) e Natanael Moura; do ex vice-prefeito, Alisson Souza; de pré-candidatos a vereador; entre outras lideranças e representantes da sociedade.

Compromisso e eficiência

Ao longo de sua vida política, Alberto sempre lutou por causas de transformação social e infraestrutura. Em seu atual mandato, ele tem se destacado por seu compromisso com o desenvolvimento urbano e a transformação social da Barra dos Coqueiros. Entre suas realizações, destacam-se obras que vão desde pavimentação asfáltica à criação de creche e ampliação de escolas.

Além da construção e modernização de Unidades Básicas de Saúde (UBS), sua gestão implementou a Unidade Móvel de Saúde, que chega em todos os bairros e povoados do município, facilitando o acesso da população aos serviços básicos de saúde. Outro avanço refere-se à iluminação pública, que foi expandida para todas as áreas do município, garantindo mais segurança e qualidade de vida para os moradores.

Além das melhorias na infraestrutura, a administração de Alberto também investiu em ações de capacitação e profissionalização para jovens e adultos em busca de garantir um futuro próspero para os barracoqueirenses. Essas ações têm sido fundamentais para aumentar as oportunidades de emprego e renda na região, capacitando a população do município para enfrentar os desafios do mercado de trabalho.

Na área de assistência social, Alberto conquistou avanços significativos com a implementação do Cartão Alimentação Cidadã. Esse programa disponibiliza um valor de R$ 250,00 para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Além de garantir a segurança alimentar e a dignidade das famílias, a iniciativa fomenta a economia local, pois as compras são realizadas em estabelecimentos locais.

A gestão de Alberto Macedo também implementou ações voltadas ao fomento do turismo, um setor estratégico para a economia e valorização do município. Com um olhar atento às necessidades da população, Alberto tem trabalhado para garantir conquistas em diversos setores, como a implementação da Guarda Municipal, a criação do Centro de Triagem para Coleta Seletiva, a instituições de eventos culturais, o pontapé inicial das obras das orlas da Rua da Frente e da Praia da Costa, entre outros.

Assessoria da Secretaria Municipal de Comunicação Social da Barra dos Coqueiros