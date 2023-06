Comunicação: 19 anos da TV Alese é celebrado por servidores e parlamentares

Comunicação pública em festa. Assim foi realizada a confraternização comemorativa pelos 19 anos da emissora de TV da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. A festividade aconteceu no Palácio Governador João Alves Filho, localizado na sede do Poder Legislativo, com a participação de funcionários da emissora, parlamentares e demais servidores da Alese.

Assegurar aos cidadãos acesso fácil à transparência dos trabalhos legislativos, bem como conteúdos de interesse público; este são os principais objetivos da TV Alese (Canal 5.2). Uma emissora baseada em transmitir, principalmente, as sessões plenárias e as diversas ações da Casa Legislativa ofertando uma programação com conteúdo cultural, político, esportivo, educacional e sobre saúde.

Diretor de comunicação da TV Alese, Theotônio Neto destacou o crescimento da emissora e parabenizou todo o quadro de funcionários. “Além de transmitir os conteúdos do parlamento sergipano, a emissora se tornou um centro de documentação reunindo conteúdo histórico, político, utilidade pública e cultural com produções de alta qualidade. Parabenizo a todos os que integram a TV Alese e realizam um trabalho com muita maestria diariamente. Me sinto agraciado ao lado de vocês”, disse.

A coordenadora-geral da TV Alese, Clécia Carla, citou a importância da comunicação legislativa. “Celebrar o aniversário da emissora neste dia é enaltecer uma conquista importante, pois quem ganha é o cidadão através de um regime democrático ao qual a sociedade elegeu. O papel da Casa Legislativa ao criar a emissora é de permitir transparência dos atos legislativos resultando no desenvolvimento para os 75 municípios sergipanos”, ressaltou.

Há 11 anos a intérprete de libras, Rozilda Ramos, contribui gerando mais acessibilidade para o público em geral. “Ganhei muita experiência neste local e hoje não me vejo longe da TV Alese. Devo todo meu conhecimento, principalmente, na área política a este espaço tão democrático”, revelou.

Deputados na confraternização

O deputado estadual Netinho Guimarães (PL), marcou presença e destacou a importância e responsabilidade da emissora. “Os 19 anos da TV Alese é uma data muito importante; tive a honra de participar da época da criação da emissora com o deputado Antônio Passos. Então parabenizo a emissora, e desejo ainda mais sucesso para a TV que leva informação do parlamento para os sergipanos”, frisou.

Também presente na comemoração, o deputado estadual Kaká Santos (União Brasil), fez registro sobre a data. “Deixo aqui o meu abraço fraterno para todos os funcionários pelo aniversário da emissora que aproxima o parlamento do cidadãos”, declarou.

O deputado estadual Ibrain de Valmir (PV) pontuou a apresentação diária do trabalho dos parlamentares. “A tv é um instrumento fundamental nesta Casa e por meio dela é possível que o cidadão tenha acesso a vários assuntos e perceber o que o seu voto resultou apresentando o trabalho de cada deputado diariamente”.

Atenciosa aos profissionais da TV Alese, a deputada Carminha Paiva (Republicanos) disse que se orgulha do conteúdo apresentado todos os dias pela emissora. “A emissora não apresenta somente as ações do parlamento para o povo, mas também reúne assuntos na área de entretenimento, cultura, saúde e social. Temos uma programação muito rica e me orgulho de trabalhar com vocês”, destacou.

Sessão Plenária

Na Sessão Plenária desta quinta-feira (22), ocorreu a citação do tema no Pequeno Expediente.

“Hoje é um dia importante nesta Casa. Parabenizo a TV Alese pelos 19 anos, pelo excelente serviço prestado na comunicação direcionada aos sergipanos. É uma das principais tvs públicas e se destaca pelo compromisso com a informação, pois é ela quem tem tornado a Casa do Povo mais popular”, afirmou a deputada, Áurea Ribeiro (Republicanos).

Na Tribuna, a deputada Linda Brasil (PSOL), compartilhou seus votos: “parabéns a Tv Alese pelos 19 anos, que é um meio de comunicação essencial ao levar para os sergipanos tudo o que acontece na Assembleia Legislativa de Sergipe. Estendo meus parabéns a todos os funcionários.”

O deputado estadual Manuel Marcos (PSD), no uso da palavra, avaliou positivamente a contribuição da emissora para o Estado. “A Tv Alese é a nossa voz ecoada para todos os cantos do Estado, todavia é válido reconhecer que a Casa Legislativa foi uma coisa antes e outra após a implantação da tv. Parabenizo os fundadores e todos os trabalhadores da comunicação que transmitem a competência de cada parlamentar diariamente”, finalizou.

Fotos: Joel Luiz

Por Shis Vitória