Comunicador de Simão Dias é agraciado com ‘Medalha João de Barros Filho’

O radialista Edelson Freitas Ribeiro, do município de Simão Dias, foi agraciado com a medalha “Radialista e Jornalista João de Meneses Barros Filho (Barrinhos)”, concedida pela Assembleia Legislativa de Sergipe. A homenagem aconteceu nesta quarta-feira, 12, por indicação do deputado estadual Luciano Pimentel (Progressistas). Criada em 2017, a honraria é outorgada aos profissionais da comunicação que contribuíram para o desenvolvimento desta área no estado.

Segundo Luciano Pimentel, com essa medalha o Poder Legislativo de Sergipe celebra a memória do jornalista e radialista João de Meneses Barros Filho, que construiu uma trajetória marcada pela ética e defesa da democracia, além de reconhecer a relevante função que os comunicadores exercem na sociedade.

“A comunicação é fundamental para o fortalecimento da democracia, sendo a Medalha Barrinhos uma honraria que reflete essa importância e exalta o papel dos profissionais da comunicação na formação de opinião, no debate de ideias e na promoção da cidadania”, destacou Luciano.

Sobre a escolha do homenageado, Pimentel ressalta que Edelson Freitas representa a força e a dedicação dos radialistas sergipanos, em especial daqueles que trabalham no interior do estado. “Edelson é um profissional que atua na área há mais de 20 anos, tendo iniciado a carreira na Rádio Tropical FM de Simão Dias, emissora onde desenvolve suas atividades até hoje. No comando do Tropical Notícias, ele presta um relevante serviço à população simãodiense, levando informação com seriedade e compromisso. Por isso, é uma alegria para nosso mandato poder conceder essa justa homenagem”, disse.

Para Edelson Freitas, receber a honraria é um momento marcante em sua trajetória profissional, pois simboliza o reconhecimento de todo trabalho que realizou ao longo dos seus quase 28 anos de profissão. “A Medalha João Barros servirá também como incentivo para que eu prossiga, através do dom que Deus me presenteou, lutando por dignidade ao próximo e um mundo menos injusto e desigual”, afirmou o radialista.

De acordo com ele, ter sido indicado por Luciano Pimentel torna a homenagem ainda mais especial. “Conheço o deputado e sei da seriedade com que ele conduz sua forma de fazer política. Sou imensamente grato a esse parlamentar que tem muito carinho e serviços prestados à minha cidade, Simão Dias, além de notável atuação em defesa dos autistas”, frisou Edelson.

Por Assessoria