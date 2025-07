COMUNIDADE SURDA DE SERGIPE RECEBE APOIO DO SENADOR ALESSANDRO VIEIRA PARA FORTALECIMENTO DE AÇÕES

Instituição referência no ensino bilíngue, IPAESE é contemplada com R$ 100 mil por meio de emenda participativa e celebra continuidade de projeto pioneiro para jovens surdos

Quando Alana entrou pela primeira vez no IPAESE, ainda criança, trazia nos olhos a timidez de quem sempre teve mais obstáculos do que pontes. Era surda, e cresceu sentindo na pele os desafios de ser compreendida em uma sociedade que ainda não aprendeu a incluir de verdade. No IPAESE, ela encontrou algo raro: um espaço onde a sua língua era compreendida e a sua presença respeitada. Anos depois, Alana voltou àquela mesma escola, agora como professora, liderança e inspiração.

“Eu fui aluna daqui. Por isso, sei o quanto é importante ter alguém dizendo: ‘você é capaz’. Hoje, sou esse modelo para os nossos meninos e meninas, ajudando a construir caminhos para uma vida melhor”, conta Alana Chagas, que hoje é vice-presidente da instituição e professora de Libras.

O IPAESE — Instituto Pedagógico de Apoio à Educação do Surdo de Sergipe — é a única instituição do estado dedicada exclusivamente à educação bilíngue da comunidade surda. Nesta terça-feira (22), o senador Alessandro Vieira visitou a sede da instituição, que foi contemplada com R$ 100 mil por meio do Edital de Emendas Participativas 2025. O recurso vai garantir a continuidade do trabalho do IPAESE, principalmente do projeto pioneiro de pré-vestibular para surdos, um dos primeiros do Brasil nesse formato.

“Trabalhar por uma sociedade mais justa começa garantindo acesso à educação com dignidade. O trabalho do IPAESE é referência, transforma vidas e precisa ser apoiado. Nosso mandato tem orgulho de contribuir com um projeto tão essencial para a comunidade surda de Sergipe”, destacou o senador Alessandro Vieira.

Atendendo 100 alunos na educação regular e 23 no pré-vestibular, o IPAESE oferece mais do que o currículo escolar: é um centro de apoio psicológico, pedagógico e social. Com professores bilíngues ensinando matemática, história, português e outras disciplinas em Libras, o instituto assegura o aprendizado real, sem depender de intérpretes em sala. Os alunos saem fluentes em Libras e Língua Portuguesa, muitos seguem para cursos técnicos ou universidades, e alguns, como Alana, voltam para ensinar.

O presidente da instituição, Raul Silveira, reforça a importância do investimento público para a manutenção e expansão do projeto. “Somos a única escola do estado e a única do Nordeste que faz esse trabalho completo, com ensino bilíngue desde o fundamental até o médio, sem precisar de intérprete. Todos os nossos professores são fluentes em Libras. A emenda do senador Alessandro é essencial para dar continuidade ao pré-vestibular, que é pioneiro no país. A gente vive de parcerias e emendas, então o apoio dos políticos que entendem a importância da inclusão é fundamental”, explicou.

Mais que uma escola, o IPAESE é um ponto de encontro da comunidade surda com seus direitos. Oferece suporte a alunos, ex-alunos e familiares, e também promove oficinas, cursos de Libras, atividades esportivas e ações voltadas à empregabilidade.

A visita do senador Alessandro Vieira não foi apenas simbólica. Foi um gesto de escuta e reconhecimento de um trabalho que há 25 anos resiste, cresce e transforma. Um gesto de compromisso com quem, por muito tempo, foi deixado em silêncio, e agora tem voz, tem sinal e tem futuro.

Por Laisa Bomfim – foto Jessica Nonato