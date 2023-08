Concurso  para Contador do Estado de Sergipe continua com inscrições abertas

As inscrições para o concurso público destinado ao provimento do cargo efetivo para Contador do Estado de Sergipe estão abertas até as 15h59 desta quinta-feira, 3. Os interessados podem se inscrever através do endereço eletrônico www.novo.ibgpconcursos.com.br.

O concurso oferece um total de 54 vagas, sendo 39 destinadas à ampla concorrência, dez para pessoas com deficiência (PcD) e cinco para afrodescendentes.

A data da prova está agendada para o dia 10 de setembro de 2023 e será realizada na cidade de Aracaju, com duração de cinco horas. O certame compreenderá as seguintes etapas: prova objetiva de múltipla escolha, prova discursiva, perícia médica para candidatos PcD, aferição de cota racial para candidatos autodeclarados afrodescendentes e prova de títulos.

Para esclarecer quaisquer dúvidas relacionadas ao edital, os candidatos podem entrar em contato pelo e-mail contato@ibgp.org.br.

O concurso é uma realização do Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Administração (Sead) e conta com a responsabilidade técnica e operacional do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP).

Foto Sead