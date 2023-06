Condenado pelo STJ, Valmir Monteiro permanece inelegível até 2033

O ex-prefeito de Lagarto, Valmir Monteiro, sofreu mais um revés na justiça. Desta vez, ele foi condenado pelo Superior Tribunal de Justiça em novo processo e vai ficar 10 anos inelegível. A decisão foi tomada pela STJ em fevereiro deste ano e o pedido de recurso de Valmir Monteiro não foi aceito pelo órgão.

Valmir foi condenado por improbidade administrativa e por desvios na destinação social de verbas federais repassadas e a natureza da fraude realizada, envolvendo vários setores e órgãos da administração pública, desde a Comissão Permanente de Licitação até a Procuradoria do Município.

“Ressarcimento do dano, no valor de RS 80.000,00, suspensão dos direitos políticos por dez anos dado que o réu não tem a menor condição de voltar a exercer a função de gestor público – ao menos, não num futuro imediato – o que afirmo com base na gravidade de suas

condutas”, diz trecho da decisão do juiz federal.

Com essa decisão, Valmir Monteiro fica inelegível e não será candidato nas eleições do próximo ano. Valmir não conseguirá tirar as certidões necessárias para o registro de candidatura.

Fonte: Imprensa 24h