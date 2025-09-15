CONDOMÍNIOS COMEMORAM REDUÇÃO DA TARIFA DE GÁS NATURAL E DESTACAM VANTAGENS DO SERVIÇO CANALIZADO

Além de economia, gás natural canalizado libera espaço que pode ser convertido em novas vagas de garagem, áreas de lazer ou ambientes comuns

O segmento residencial também celebra redução recente no preço da tarifa de gás natural em Sergipe. O metro cúbico passou a custar, em média, R$ 0,43, o que foi motivo de comemoração entre síndicos e moradores de condomínios.

Alexandro Silva Souza, síndico e morador do bairro Jardins, em Aracaju, destacou o impacto positivo da medida. “Qualquer redução ajuda bastante na hora da elaboração de uma planilha orçamentária. Com as empresas que trabalham com o GLP, o botijão de gás, a gente tem que ficar monitorando sempre, porque os preços não são regulados e o aumento pode ocorrer a qualquer momento”, afirmou.

Segundo ele, no caso da Sergas, além de existir uma agência reguladora que monitora a questão dos valores, o atendimento é um diferencial. “A gente tem também exemplos em outras situações que a própria Sergas ofereceu o subsídio para a implantação da estrutura internamente, então, facilita bastante a nossa vida enquanto síndico”, ressaltou.

Conforme o gerente comercial da Sergas, André Moraes, além da economia, o gás natural canalizado traz vantagens em diferentes aspectos. “Por ser canalizado, o fornecimento é contínuo, e o condomínio só paga pelo que consumir, além de oferecer mais segurança aos moradores”, detalhou. Outro benefício é a comodidade proporcionada pela eliminação da necessidade de reabastecimento com botijões.

A otimização de espaços também aparece como diferencial relevante. Diferentemente do sistema tradicional com botijões, que exige áreas destinadas ao armazenamento, o gás natural canalizado libera espaço que pode ser convertido em novas vagas de garagem, bicicletários, áreas de lazer ou ambientes comuns, como brinquedotecas e depósitos.

Outro ponto de destaque é a valorização dos imóveis. “Se a energia elétrica é entregue por fios e a água por dutos, por que o gás precisa chegar de caminhão. Além disso, as principais construtoras do estado têm priorizado a entrega dos novos empreendimentos já conectados ao fornecimento da Sergas”, reforçou André Moraes.

Texto e foto assessoria