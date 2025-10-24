CONEXÃO CNM CHEGA AO ESTADO DE SERGIPE COM O APOIO DA FAMES E FOCO NOS GESTORES MUNICIPAIS SERGIPANOS

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) realizará, nos dias 4 e 5 de novembro, a edição sergipana do Conexão CNM, um dos maiores eventos municipalistas do país. O encontro acontece no Centro de Convenções AM Malls Sergipe, em Aracaju, com credenciamento a partir das 7h45, e conta com o apoio institucional da Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES).

O Conexão CNM é uma iniciativa que percorre diversas regiões do Brasil, levando conhecimento técnico e orientação prática aos gestores municipais. Destinado a prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários e servidores públicos, o projeto tem como propósito fortalecer a gestão pública e aproximar a CNM das realidades e demandas dos municípios.

Em Sergipe, a programação contemplará 16 áreas temáticas, entre elas: Espaço para Prefeitos(as) e Vices; Espaço para Vereadores(as); Assistência Social; Saúde; Educação; Finanças; Jurídico; Previdência; Cultura e Segurança Alimentar; Contabilidade; Desenvolvimento Rural; Habitação; Transporte e Mobilidade; Saneamento; Captação de Recursos e Emendas Parlamentares; e Terceiro Setor.

A iniciativa é estruturada em três grandes eixos: Imersão, Qualificação e Mentoria, que promovem uma jornada de aprendizado contínuo. Durante o evento, os participantes terão acesso a palestras, arenas técnicas, mentorias e cursos práticos, com carga horária média de 12 a 15 horas/aula.

A presidente da FAMES, Silvany Mamlak, destaca a relevância do evento para o fortalecimento das gestões municipais de Sergipe: “O Conexão CNM é uma oportunidade de aprimorar a gestão pública e capacitar nossas equipes. A FAMES tem orgulho de apoiar essa iniciativa, que traz a experiência da CNM diretamente para o nosso Estado e contribui para o desenvolvimento dos municípios sergipanos”, pontuou.

As inscrições são gratuitas para municípios filiados à CNM e podem ser feitas no site oficial do Conexão CNM. Os inscritos devem escolher uma única temática e, ao final do evento, receberão certificado de participação, mediante presença mínima de 80%. Após o encontro, os participantes também poderão integrar sessões de mentoria on-line com especialistas da CNM, fortalecendo o aprendizado e a troca de experiências.

