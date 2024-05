Conferência de Interiorização da Advocacia acontecerá em Lagarto entre os dias 16 e 17

Evento será entre os dias 16 e 17 de maio

Nos próximos dias 16 e 17 de maio, quinta e sexta-feira, o município de Lagarto será palco da 1ª edição da Conferência Estadual de Interiorização da Advocacia Sergipana, realizada pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE). O evento abordará temas atuais e pautas voltadas para a advocacia do interior do Estado.

O presidente da OAB/SE, Danniel Costa, ressalta a importância de realizar um evento de grande porte no interior do Estado e reitera o compromisso da Ordem em levar conhecimento e atualização para os municípios sergipanos.

“Desde 2022 inauguramos um novo capítulo na interiorização das ações da OAB/SE. Temos desenvolvido ações que, de fato, impactam no trabalho de advogadas e advogados do interior do estado. Além da implantação de coworkings, da criação da regional do Vale do Cotinguiba, criação de mais uma vara criminal em Lagarto, realização de eventos, cursos e presença constante nas regionais, a Ordem tem atuado incessantemente para interiorizar eventos e capacitações. Promover o I Conferência Estadual da Advocacia Sergipana é mais uma prova do nosso esforço para descentralizar as ações OAB/SE, porque acreditamos em uma advocacia cada vez mais fortalecida”, afirma.

O evento contará com 17 palestras ministradas por renomados profissionais do direito sergipano e nacional. O presidente da Comissão Regional de Lagarto e Região Centro Sul de Sergipe, Caíque Vasconcelos, explica que os temas escolhidos para os painéis da Conferência traduzem as necessidades da advocacia do interior. “Serão dois dias de muito conhecimento, teremos 17 palestrantes tratando sobre várias vertentes do Direito, trazendo assuntos atuais e necessários para a advocacia. Será um momento de atualização, integração e fortalecimento da advocacia do interior”, ressalta.

Inscrições

O evento acontecerá no auditório do antigo prédio da Faculdade Ages, na Rodovia Antônio Martins de Menezes, 270, Povoado Várzea dos Cágados, em Lagarto/SE. As inscrições podem ser feitas pelo site da Sympla.

Interiorização

A Conferência faz parte do Projeto de Interiorização da OAB/SE, que vem sendo desenvolvido pela Ordem desde 2022. O projeto, premiado em novembro de 2023 pelo Conselho Federal da OAB, descentraliza as ações da Seccional da capital, estando presente em todas as comarcas, grandes ou pequenas, oferecendo aos advogados cursos, capacitações, eventos, serviços, esporte e convênio, unificando e fortalecendo a advocacia sergipana.

