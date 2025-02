Confira composição das comissões da Câmara de vereadores de Aracaju

A Câmara de vereadores de Aracaju conta com 07 comissões. Elas são compostas por 05 vereadores e vereadoras, com o objetivo de analisar, discutir e emitir parecer sobre os projetos de lei e outras proposituras da Casa legislativa. Todos os projetos de lei passam pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação e, depois disso, são encaminhados para as comissões de seus temas. Com a nova legislatura, houve mudanças na composição das comissões. Confira a seguir!

Comissão de Constituição, Justiça e Redação

Presidente: Pastor Diego

Secretário: Anderson de Tuca

Membros: Elber Batalha, Isac Silveira e Sonia Meire

Comissão de Finanças, Tomada de Contas e Orçamento

Presidente: Vinícius Porto

Secretário: Levi Oliveira

Membros: Maurício Maravilha, Fábio Meirelles e Elber Batalha

Comissão de Obras, Serviços Públicos, Administração, Tecnologia, Segurança, Transporte e Comércio

Presidente: Maurício Maravilha

Secretário: Breno Garibalde

Membros: Sávio Neto de Vardo da Lotérica, Alex Melo e Soneca

Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Proteção Animal

Presidente: a definir

Secretário: a definir

Membros: Breno Garibalde, Camilo Daniel, Selma França, Lúcio Flávio e Rodrigo Fontes

Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo

Presidente: Iran Barbosa

Secretária: Miltinho

Membros: Bigode do Santa Maria, Camilo Daniel e Moana Valadares

Comissão de Assistência Social, Direitos Humanos, Defesa do Consumidor, Criança e Adolescente e da Mulher

Presidente: Sônia Meire

Secretário: Lúcio Flávio

Membros: Selma França, Binho e Thannata da equoterapia.

Comissão Processante e de Ética

Presidente: a definir

Secretário: a definir

Membros: Isac, Pastor Diego, Breno Garibalde, Moana Valadares e Soneca

Por Camila Farias – Foto: China Tom