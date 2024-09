Confira agenda dos candidatos à PMA, nesta segunda-feira

Segunda-feira (2)

Candisse Carvalho (PT)

8h30: reunião política no comitê

12h: entrevista em programa de TV

19h30: busca ativa com a comunidade do Bairro Industrial

Delegada Danielle (MDB)

8h30: reunião com equipe jurídica

10h: gravação do programa de rádio e TV

15h: reunião com marketing

18h: preparação para a reunião com o Sindimed

Emília Corrêa (PL)

10h30 às 12h30: gravações horário eleitoral

17h30: Mini carreata Aeroporto/Santa Tereza

Felipe Vilanova (PCO)

Agenda não informada

Luiz Roberto (PDT)

7h às 11h: gravação

12h30: entrevista na Rádio Comércio

17h: reunião

18h30: inauguração do Comitê de Enézio Luiz no Bairro Santos Dumont

19h: lançamento da Campanha do Candidato Edjan do Santa Maria no Conjunto Valadares – Santa Maria

Niully Campos (PSOL)

Gravações de Programa Eleitoral durante o dia

Panfletagem à noite em local a ser definido

Yandra (União Brasil)

12h: participação no Fórum Empresarial de Sergipe

15h: caminhada Conjunto Maria do Carmo

18h: Mini Carreata no Bairro Industrial

Zé Paulo Leão (Novo)

Entrevista e gravação

Panfletagem no início de no fim da tarde