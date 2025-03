CONFIRA COMO FOI O PEQUENO E O GRANDE EXPEDIENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU NESTA TERÇA-FEIRA

Durante as sessões ordinárias, a Câmara de Vereadores realiza o Pequeno e o Grande Expediente. Neste espaço, os parlamentares têm de 5 a 15 minutos, respectivamente, para expressar suas ideias e opiniões, além de apresentar suas ações à sociedade. Confira o que foi discutido na sessão ordinária realizada nesta terça-feira (18/03).

Pequeno Expediente

O vereador Vinicius Porto (PDT) inaugurou os discursos do pequeno expediente. “Hoje deve ser aprovada uma micro reforma tributária em que trabalhadores que recebem até R$ 5 mil serão isentos do imposto de renda. Não tenho nada contra o presidente Lula ou Bolsonaro. Tenho que ser a favor de minha cidade, do Brasil. Nos momentos em que o presidente acerta, eu tenho que estar aqui aplaudindo; quando ele erra, tenho que fazer minhas avaliações. Quero parabenizar também a prefeita Emília Corrêa por ter realizado um grande evento, que foi o aniversário de Aracaju”.

O vereador Alex Melo (PRD) também parabenizou a Prefeitura de Aracaju pelos festejos dos 170 anos da capital sergipana. “Todos se sentiram amparados pela Prefeitura de Aracaju. Ela valorizou o esporte, a cultura; todas as modalidades. E, como todos sabem, sou um amante do esporte. Pratico esporte desde os 30 anos. Corro, ando de bicicleta, de caiaque. Faço isso por amor, amo o esporte e sei dos benefícios que ele traz para as pessoas. Quando fui eleito, tive essa visão de promover a prática do esporte. Teve uma notícia que me chamou a atenção: uma pesquisa organizada pela Organização Mundial da Saúde, onde aponta que de 2020 a 2030, por conta do sedentarismo, 500 milhões de pessoas vão desenvolver doenças. Imagino nosso futuro, diante dessa pesquisa. Quero fazer um apelo a todos os aracajuanos para que criem o hábito de praticar esporte”.

O vereador Anderson de Tuca (União Brasil) destacou que a Associação Desportiva Confiança é finalista do Campeonato Sergipano de Futebol e comentou sobre a importância das emendas impositivas para os clubes de futebol. “Devemos articular com nossos líderes a liberação das emendas impositivas com a prefeita Emília, para que os clubes possam ter um planejamento tanto para a Série C quanto para a Série D, que é o caso do Sergipe”. O parlamentar também comentou sobre a realização de uma reforma da Praça Dom José Thomaz, no bairro Siqueira Campos. “O sonho é ver aquela praça ser devolvida à população, para que as pessoas possam desfrutar da melhor forma possível. Colocamos emendas impositivas para isso, e vamos pedir à nossa prefeita Emília Corrêa que dê celeridade”.

O vereador Bigode do Santa Maria (PSD) falou sobre o aniversário de Aracaju e personagens que ajudaram a construir a história da cidade, citando figuras como os saudosos Augusto Franco, João Alves Filho e Marcelo Déda, que foram governadores, além de muitos ex-vereadores que estão esquecidos. “Muitas pessoas que chegaram aqui e em outras Casas esquecem dos que fizeram nossa cidade e contribuíram para o desenvolvimento dela. Fiquem sabendo que o poder que conheço é o de Deus, que esse nunca se acaba. O resto é tudo passagem”.

Grande Expediente

O vereador Breno Garibalde (Rede) utilizou o grande expediente e questionou sobre materiais parados, conhecidos como “cavalos de lata”, que finalmente foram entregues para serem utilizados pela Emsurb. “Agora, os cavalos de lata farão coleta seletiva, trazendo esse material para os ecopontos. Assim, as cooperativas terão acesso a esse material, já que sobrevivem disso. Os cavalos de lata são bicicletas elétricas com adaptação para a coleta de recicláveis e ajudam na substituição do trabalho com tração animal”. O vereador também comentou sobre os patinetes e bicicletas que estão disponíveis na rua para o uso. “Agora que temos acesso, peço que a população tenha cuidado com esses materiais. Cobro que a prefeitura divulgue melhor como eles podem ser utilizados”. Breno finalizou sua fala questionando sobre a Maternidade Lourdes Nogueira e a falta de pagamento para os funcionários. “São três meses de salários atrasados, e isso precisa ser resolvido. Se a empresa não consegue administrar a maternidade, que peça para sair”.

O vereador Camilo Daniel (PT) também utilizou a tribuna para destacar os feitos do presidente Lula em Aracaju. “O governo do presidente Lula está enviando recursos para escolas em tempo integral. São mais de R$13 milhões voltados a isso. Para as unidades básicas de saúde, foram destinados mais de R$ 5 milhões. A UBS Humberto Mourão teve mais de R$4 milhões destinados pelo governo federal. Além disso, destaco recursos para a contenção de drenagens, já que foram mais de R$34 milhões. Para o programa ‘Periferia Viva’, foram mais de R$ 24 milhões. Esse governo permite a reorganização das prefeituras do país”.

O vereador Elber Batalha (PSB) utilizou a tribuna para parabenizar a cidade de Aracaju pelo seu aniversário e destacou outros temas, como o selo da Escola Antirracista Professora Beatriz Nascimento e a reestruturação das escolas públicas promovida pelo governo de Fábio Mitidieri e Zezinho Sobral.

O parlamentar também questionou o projeto de lei do Poder Executivo que prevê um empréstimo de R$ 161 milhões para a aquisição de ônibus elétricos. Elber afirmou que “o projeto foi mal feito e precisa de ajustes para ter validade. Não há avaliação de impacto no sistema ou estudo financeiro da margem de endividamento para contrair o empréstimo. Um dos artigos diz que não precisa ter empenho, e o TCU esclarece que o que não precisa ter empenho são obras de grande montante, em que não é possível especificar o valor detalhadamente. Agora, no empréstimo, o valor está claro: 161 milhões de reais. Mas não diz qual banco é, quais serão os juros, quais os encargos. Nossa função é fiscalizar o gasto com o dinheiro público”.

O vereador Fábio Meireles (PDT) finalizou o grande expediente, parabenizando Aracaju pelo seu aniversário, assim como a realização dos eventos que ocorreram na capital, principalmente no dia 15 de março, que teve o público cristão como alvo. O vereador também apontou outras pautas e disse que “nos reunimos com o presidente da Emsurb, pois observamos a realização de podas na cidade que quase matavam as árvores. Por meio dessa conversa, pudemos tirar nossas dúvidas e fazer cobranças sobre os pontos de descarte. A limpeza está sendo feita corretamente, mas ainda observamos pessoas jogando lixo nas ruas”. O vereador também questionou a Maternidade Lourdes Nogueira e disse que “as informações que estão chegando é que houve redução do número de profissionais; queremos entender o que está acontecendo”. O vereador também apontou críticas ao presidente Lula em relação ao preço dos alimentos.

Foto: Luanna Pinheiro

Por Ivo Jeremias e Camila Farias