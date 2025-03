Confira como foi o Pequeno e Grande Expediente da Câmara Municipal de Aracaju

Durante as sessões ordinárias, a Câmara de Vereadores realiza o Pequeno e o Grande Expediente. Neste espaço, os parlamentares têm de 5 a 15 minutos, respectivamente, para expressar suas ideias e opiniões, além de apresentar suas ações à sociedade. Confira o que foi discutido na sessão ordinária realizada nesta quarta-feira (19/03).

Pequeno Expediente

O início do pequeno expediente ocorreu com o vereador Elber Batalha, explicando sua fala que, na terça-feira, dia 18, havia tentado propor um requerimento para realizar uma audiência pública, convidando alguns representantes da prefeitura para tirar dúvidas sobre o projeto de lei do Poder Executivo, que pretende contratar até R$ 161 milhões em empréstimos para a compra de ônibus elétricos. “Se vamos contratar um empréstimo, queremos saber quais são os juros, por exemplo. Por que não podemos ter cuidado com o dinheiro público? Infelizmente, a maioria dos vereadores desta Casa votou contra este requerimento, para o esclarecimento de informações”, pontuou o vereador.

O vereador Maurício Maravilha também ocupou a tribuna no pequeno expediente para falar sobre a cobrança em relação ao transporte escolar. “Tive um retorno da secretária da Educação, e quem mora no conjunto Carlos Pina, no bairro Lamarão, terá transporte público escolar disponibilizado. Antes, essas mães e crianças teriam que se deslocar de 3 a 4 quilômetros. Mas amanhã essa problemática será resolvida”, apontou. O vereador também mencionou a questão do lixo no bairro Santa Maria e, ao entrar em contato com a Emsurb, foi disponibilizada a caixa coletora.

O vereador Miltinho Dantas utilizou a tribuna para abordar as questões ligadas ao transporte público. “Temos feito a cobrança para a melhoria do serviço de transporte, mas há uma empresa aqui com destaque: a Atalaia. Eles estão investindo com recursos próprios na compra de 24 ônibus. Os ônibus são modernos, com ar-condicionado, automáticos e carregador de celular. Da mesma forma que cobramos a melhoria, temos que parabenizar a única empresa que presta um serviço de qualidade em relação ao transporte”, destacou o vereador.

O vereador Pastor Diego também participou do pequeno expediente para parabenizar a Prefeitura de Aracaju pela chegada das ecobikes. “Esperamos que, cada vez mais, tenhamos um menor número de animais trabalhando nas ruas. Parabenizo também a chegada dos patinetes na cidade”, explicou o vereador. Pastor Diego também parabenizou a prefeitura pela realização do aniversário de 170 anos de Aracaju.

A vereadora Professora Sônia Meire utilizou a tribuna para criticar a gestão pública em relação aos processos de terceirização. “Tenho recebido diversas denúncias, e isso tem se aprofundado. A prefeitura tem tratado com frieza os funcionários terceirizados. Há salários e tickets alimentação atrasados, funcionários demitidos sem receber seus direitos trabalhistas e verbas rescisórias. Para isso, estamos protocolando um projeto de lei para regulamentar o trabalho de cuidadoras e cuidadores da educação”, apontou a vereadora.

A vereadora Selma França utilizou a tribuna para celebrar o Dia do Artesão, que ocorre em 19 de março. “Esta é uma ocasião para reconhecer pessoas criativas, que realizam obras de arte. O artesanato é uma expressão cultural e uma fonte de renda para muitas famílias”, explicou a vereadora. Ela também destacou que a prefeitura precisa fazer mais em relação às políticas de apoio ao artesão.

O vereador Sgt. Byron também utilizou o pequeno expediente para falar sobre os direitos das pessoas com deficiência. “É fundamental que esteja no planejamento educacional da prefeitura um Centro de Referência de Educação Especial. É fundamental que tenhamos profissionais qualificados e materiais adaptados, para que o desenvolvimento educacional ocorra em sua plenitude”, apontou o vereador. O Sgt. Byron também mencionou questões ligadas à falta de acesso dos alunos da Zona de Expansão à escola, por conta de vias que alagam e não contam com uma infraestrutura adequada.

A vereadora Thannata da Equoterapia utilizou a tribuna para falar sobre a importância do cuidado com a saúde mental. “Destaco a saúde mental da mãe atípica. Há muitas mães que pensam em suicídio, por conta dos preconceitos, dificuldades no acesso ao tratamento e a uma educação de qualidade para os seus filhos com deficiência. Precisamos cuidar dessas mães e pensar em um tratamento de qualidade, com diagnóstico precoce”, destacou a vereadora.

O vereador Vinícius Porto destacou uma pesquisa que conta com apoio ao governo e apontou que mais de 60% das pessoas afirmam apoiar o governo de Fábio Mitidieri. “Parabéns ao governador e toda a sua equipe técnica. O governador irá, amanhã, receber o Sintese, e quem ganha é a categoria dos professores”, apontou.

Grande Expediente

O vereador Iran Barbosa iniciou o grande expediente apontando para o Dia de São José. “Existe o São José operário, que busca, através do seu suor, a manutenção de sua família. Hoje é um dia especial na área agrícola também, pois esperamos chuvas para que haja uma boa safra”, destacou o vereador. Ele exaltou também o trabalho das artesãs da rede Balaio. O vereador trouxe para a tribuna outro assunto relacionado a alguns julgamentos que o vereador Camilo tem recebido por ter criticado os vereadores que votaram a favor do veto da prefeita Emília Corrêa. O vereador também pontuou a questão de uma comissão de negociação em relação ao magistério. “É tempo de começarmos a ter ciência sobre o tratamento que a prefeitura irá dar para a revisão do piso salarial nacionalmente unificado. Dia 02 de abril será a paralisação da categoria”, pontuou o vereador.

O vereador Levi Oliveira também utilizou o grande expediente e destacou algumas pautas, dentre elas, a ação de saúde realizada no dia 17 de março, em parceria com os alunos da Unit. Além disso, o vereador criticou falas do presidente Lula, em que ele cita que colocou uma mulher bonita para intermediar com o Congresso Nacional, referindo-se a Gleisi Hoffmann. Ademais, citou outra fala do presidente sobre o aumento do preço dos ovos. “Na primeira fala, ele desqualifica a mulher. Em pleno 2025, e o presidente vem com essa fala? Esse é o mês da mulher, e elas ainda precisam passar por isso. Sobre a segunda fala, temos vivido um aumento no preço dos alimentos”, pontuou.

A vereadora Moana Valadares também utilizou a tribuna e criticou a extrema esquerda. “Eles estão acostumados a viver uma realidade paralela. Um vereador pediu para comparar os governos, e lembro que o governo Bolsonaro saiu com um superávit de R$ 50 bilhões de reais. No governo Lula, vivemos o pior período econômico do Brasil dos últimos 20 anos. É o povo que está sentindo na pele o aumento do preço do ovo, do café, de produtos básicos da cesta brasileira. E isso sim é responsabilidade do atual governo Lula. Deixo claro a hipocrisia da esquerda, pois defendem o feminismo, mas aumentam a voz para falar comigo”.

O vereador Soneca utilizou o grande expediente para parabenizar o governador Fábio Mitidieri e seu secretariado. “Parabenizo a escolha do nosso ex-vereador, Fabiano Oliveira, que estará compondo o governo de Fábio Mitidieri e comandará o turismo do nosso estado. Fábio Mitidieri passou por essa Casa e entende o que passa um vereador. Todos os dias queremos buscar melhorias para o povo de Aracaju. Também parabenizo Valadares Filho por assumir a pasta da cultura em Sergipe”, concluiu.

Por Ivo Jeremias e Camila Farias – Foto: Luanna Pinheiro