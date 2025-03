Confira horário de funcionamento do GBarbosa no próximo dia 17 de março em Aracaju

No feriado do aniversário de Aracaju, 17 de março, as lojas do GBarbosa terão os horários de funcionamento alterados.

O Hiper Jardins, Francisco Porto, Hiper Norte e Barra dos Coqueiros abrirão das 7h às 20h. O GBarbosa Riomar funcionará das 9h às 20h.

As lojas da Farolândia, Hiper Luzia e o Hiper Sul estarão abertas das 7h30 até 19h. Já as do Mercado, São José, Hiper Centro, Santo Antônio, Santos Dumont, Bugio, Porto Novo, Orlando Dantas e Santa Maria funcionarão das 7h às 13h.

GBarbosa Atalaia e Augusto Franco abrirão às 7h30 e encerrarão às 13h.

Por Shirley Vidal