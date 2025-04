Confira o que foi aprovado hoje na Câmara de vereadores de Aracaju

Nesta quinta-feira (10/04), por meio da 25ª sessão ordinária, a Câmara de Vereadores de Aracaju discutiu e aprovou 08 proposituras, sendo 04 projetos de decreto legislativo, assim como 04 moções.

Projetos de decreto legislativo

A Câmara de vereadores aprovou 04 projetos de decreto legislativo. De autoria do vereador Levi Oliveira, o projeto de decreto legislativo nº 7/2025 concede título de cidadania aracajuana ao senhor Fernando Petrônio Ferreira de Matos. De autoria do vereador Miltinho Dantas, o projeto de decreto legislativo nº 10/2025 concede o título de cidadania aracajuana ao senhor Pedro Henrique Dantas de Sá.

Já o projeto de decreto legislativo nº 11/2025, de autoria do vereador Binho, concede título de cidadania aracajuana ao senhor Paulo Cesar dos Santos Silva. Já o vereador Vinícius Porto, propôs o projeto de decreto legislativo nº 25/2025 que concede título de cidadania aracajuana ao senhor Luiz Rodolfo Landim Machado.

Moções

De autoria do vereador Iran Barbosa, a moção nº 10/2025 se refere à moção de aplausos à senhora Edelzuita Soares da Silva (dona Edilza) que ganhou, entre os sergipanos, o carinhoso apelido de “a moça de Aracaju”, após a história narrada em uma carta escrita pelo influenciador Diego Ponce de Leon ter viralizado nas redes sociais.

A moção de aplausos nº 13/2025, de autoria do vereador Fábio Meireles, é direcionada ao senhor Leonardo Vieira Santos, conhecido como soldado Vieira, por seu ato heroico e de extrema coragem ao salvar a vida de uma criança que estava engasgada.

Já o vereador Levi Oliveira propôs duas moções de aplausos, a primeira de nº 16/2025, deputada federal Katarina Feitoza por sua eleição ao cargo de 3ª secretária da mesa diretora da Câmara dos Deputados, destacando-se como um símbolo de liderança e competência, representando com maestria o estado de Sergipe no cenário político nacional. A segunda moção de aplauso é para o senador Laércio Oliveira, pela sua eleição ao cargo de quarto secretário da mesa diretora do Senado Federal para o biênio 2025-2026, reforçando, assim, a representatividade de Sergipe no cenário político nacional.

Por Camila Farias – Foto: China Tom