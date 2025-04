Confira o que foi discutido no Pequeno e no Grande Expedientes da Câmara

Durante as sessões ordinárias, a Câmara de Vereadores realiza o Pequeno e o Grande Expedientes. Neste espaço, os parlamentares têm de 5 a 15 minutos, respectivamente, para expressar suas ideias e opiniões, além de apresentar suas ações à sociedade. Confira o que foi discutido na sessão ordinária, realizada nesta quarta-feira (16/04).

Pequeno Expediente

O vereador Iran Barbosa (Psol) deu início às falas no plenário chamando atenção para o triste episódio de desabamento da Cúpula e de parte do teto do instituto Parreiras Horta. “Manifesto minha tristeza em relação a esse prejuízo, mas aproveito para chamar atenção do setor público, como do setor privado. Isso vale para esfera municipal, esfera estadual, esfera federal. Existe um conjunto arquitetônico abandonado aqui no centro da cidade e nós precisamos cuidar desses espaços”.

Na sequência, o vereador Isac Silveira (União Brasil) usou a tribuna para falar das conferências regionais de saúde. “Hoje a conferência será realizada na associação de moradores do Bugio. Uma série de conferências que está sendo coordenada pelo doutor André Sotero e a turma do conselho municipal de saúde. O conselho é um organismo importante no controle social e esta casa, como sendo uma instituição fiscalizadora, se soma a essas conferências, no intuito de manter viva a participação da sociedade”.

O vereador Levi Oliveira (PP) ocupou a tribuna para destacar a importância da páscoa. “Para muitos, a páscoa representa apenas ovos de chocolates, mas, para nós cristãos, celebramos a morte e renascimento do Nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos ter essa consciência nos nossos corações”.

O vereador Lúcio Flávio (PL) comentou sobre a nova localização da sede da Câmara Municipal de Aracaju. “Eu gostaria de consignar o meu pedido de reconsideração para que pudéssemos exaurir todas as tentativas possíveis de manter essa Casa aqui no Centro da cidade, por uma questão cultural, histórica e econômica”.

Finalizando os discursos do Pequeno Expediente, o vereador Fábio Meireles utilizou a tribuna para parabenizar o seu pai. “Hoje é um dia muito especial, hoje é dia 16 de abril, hoje o meu pai faz 71 anos de idade. E eu não poderia me furtar em parabenizar o meu pai, meu amigo, meu companheiro, meu grande cabo eleitoral. Meu melhor amigo é o meu pai. Te amo demais, painho”.

Grande Expediente

O grande expediente iniciou com o vereador Elber Batalha. Ele teceu críticas à gestão de Emília Corrêa, em relação ao processo de contratação das empresas de coleta de lixo, afirmando que elas não possuem licença ambiental da ADEMA para explorar os serviços. ” A prefeitura disse que estava fazendo um contrato muito mais barato, mas qual foi o preço disso? Vemos o abuso e exploração dos trabalhadores, assim como um abandono da cidade Aracaju”, apontou. O vereador ressaltou que a coleta de lixo não está sendo feita com regularidade em diversos bairros, como Jabotiana e Aruana. Além disso, explicou que as caixas coletoras de lixo foram retiradas. O vereador também destacou sobre a precarização dos serviços de saúde, por meio da terceirização de serviços.

O vereador Miltinho Dantas também ocupou a tribuna para falar sobre a Páscoa. ” É importante aproveitar esse momento para fazer uma reflexão sobre as nossas vidas e agradecermos a Deus”, pontuou. O vereador também lamentou o falecimento, nesta manhã, do senhor Antônio Aquino Lopes, presidente da federação do estado do Acre e vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol. O vereador também pontuou que recebeu dados da força de segurança de Sergipe sobre a redução da criminalidade no estado, apesar do aumento do estelionato. Miltinho também destacou que participou de uma manifestação pacífica em frente ao banco Santander, pela manutenção dos empregos dos funcionários do Santander. O vereador também aproveitou para destacar sobre o papel social do futebol e a importância do apoio às escolinhas, por meio das emendas dos vereadores.

por Camila Farias e Gleydy Matos – Foto: China Tom