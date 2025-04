Confira o que foi discutido no Pequeno e no Grande Expedientes da CMA

Durante as Sessões Ordinárias, a Câmara Municipal de Aracaju realiza o Pequeno e o Grande Expediente, espaços em que os parlamentares dispõem de 5 a 15 minutos, respectivamente, para expressar ideias, opiniões e apresentar suas ações à sociedade. Confira o que foi discutido na Sessão Ordinária desta terça-feira (15/04).

Pequeno expediente

O vereador Miltinho Dantas (PSD) foi o primeiro a usar a tribuna, parabenizando o Governo do Estado pelas medidas adotadas na segurança pública. “Vamos começar pela valorização de todos os agentes das polícias militar, civil e do Corpo de Bombeiros Militar, honrando com o compromisso firmado”. Ele destacou que “a gente tem ouvido de diversos órgãos sindicais que representam as forças de segurança que, se nesses quatro anos o governador continuar com esses acordos, as polícias irão recuperar boa parte das suas perdas salariais”. Miltinho também enfatizou a redução de crimes no estado, mencionando que, graças aos investimentos do governo, “Sergipe foi considerado pelo terceiro ano consecutivo o estado mais seguro do Nordeste”.

O vereador Pastor Diego (União Brasil) parabenizou o pastor Luís Antônio e a pastora Cida pelos 40 anos de atuação em Sergipe. “Quando eles chegaram aqui eram apenas 7 igrejas e hoje são mais de 125 igrejas no nosso estado. Então eu gostaria de parabenizá-los pelos quarenta anos de ministério, dedicados à pregação da palavra de Deus, e eu também sou fruto desse ministério.” Ele aproveitou para convidar a população para a 27ª edição do Sermão do Monte, que ocorrerá nesta sexta-feira, a partir das 16h, na praça de eventos da Orla da Atalaia. “Vai ter pregação da palavra de Deus, vai ter dança, teatro, encenação e o momento máximo, a peça A Paixão de Cristo”, disse, destacando que é um evento para toda a família.

O vereador Alex Melo (PRD) exibiu um vídeo de uma visita à comunidade do Pantanal, bastante afetada pelas chuvas do fim de semana. “Nós entramos na casa dos moradores, olhamos a situação, muitos deles perderam seus móveis, então as pessoas estão revoltadas com essa situação. Nós tivemos um governo antigo que esteve no poder por 16 anos e não fez nada pela população”, denunciou. Ele parabenizou a Secretaria da Assistência Social, que esteve no local, realizou limpeza, reparou alguns danos e doou colchonetes.

O vereador Anderson de Tuca (União Brasil) relembrou encontros com o pré-candidato ao Senado André Moura, destacando sua relevância para Aracaju. “Acredito que precisamos de políticos comprometidos em trazer recursos para a nossa cidade. Você pode até não gostar de um político, por ele ser de direita ou de esquerda, mas não reconhecer o que foi feito por Aracaju por meio da figura de André Moura é inegável”.

O vereador Bigode do Santa Maria (PSD) chamou a atenção para a fome enfrentada por crianças, sobretudo em áreas periféricas. “Precisamos minimizar essa situação. Muitas crianças não têm o que comer, as famílias não têm um colchão para dormir ou gás para cozinhar”. Ele também convidou a população para uma Audiência Pública de sua autoria, às 15h desta terça-feira, sobre o descaso nos apartamentos do Conjunto 17 de Março.

O vereador Binho (Podemos) apresentou um vídeo de uma visita à avenida Santa Gleide, em Aracaju, apontando transtornos causados pela ausência de ciclofaixa. “Não existe mais ciclovia, não existe mais ciclofaixa, e isso está dificultando bastante a vida dos moradores, principalmente daqueles que dependem da bicicleta para ir e voltar do trabalho”. Ele solicitou maior atenção da SMTT, especialmente nos horários de pico, devido a acidentes frequentes na região.

O vereador Breno Garibalde (Rede) denunciou a falta de conservação do patrimônio histórico da cidade, exibindo fotos do Instituto Parreiras Horta, fundado em 1924, antes e após o desabamento de sua cúpula por falta de manutenção. “Uma cidade sem história é uma cidade sem cultura, as pessoas não vão saber o que se passou aqui. Que história nós vamos contar para os nossos filhos se a gente não preservar? A gente está falando de uma história de mais de cem anos”. Ele também questionou a preparação de Aracaju para emergências climáticas, considerando a intensidade das chuvas.

O vereador Camilo Daniel (PT) criticou manifestações a favor da Lei da Anistia e repudiou um requerimento de urgência para avançar a pauta no Congresso. “Vi que nessa semana conseguiram um requerimento de urgência para colocar esse projeto na pauta de votação e eu venho aqui repudiar isso. A gente não teria nem debate de anistia se o que houve no dia 8 de janeiro fosse concretizado”. Ele classificou o episódio como um atentado à democracia brasileira. “A gente precisa se posicionar com veemência em relação a isso. Eu acho lamentável que o Congresso paute e tente aprovar um projeto desse”, destacou.

O vereador Fábio Meireles (PDT) exibiu um vídeo de uma visita à Emsurb para discutir a limpeza de canais. “O presidente da Emsurb nos atendeu e confirmou que tinha ampliado o número de equipes para atuação. As pessoas muitas vezes cobram a drenagem, a pavimentação, mas se você tem uma obstrução no final, quando vem a chuva, isso acaba se tornando bastante preocupante”. Ele também destacou a situação dos taxistas, que, segundo ele, estão esquecidos desde a chegada do Uber.

Grande expediente

O vereador Levi Oliveira (PP) iniciou o Grande Expediente parabenizando o senador Laércio Oliveira por seu aniversário. Ele expressou preocupação com a paralisação dos funcionários da nova empresa de lixo. “Vejo com muita preocupação a paralisação dos funcionários da nova empresa de lixo. Peço à prefeitura de Aracaju que olhe esses funcionários, pois eles que cuidam da nossa cidade”, pontuou. Levi também relatou problemas identificados na Unidade Básica de Saúde João Oliveira, no bairro Santos Dumont, como equipamentos quebrados, e mencionou a necessidade de mapas do transporte público nos abrigos de ônibus, anunciando um projeto de lei sobre o tema.

A vereadora Sônia Meire (PSOL) abordou questões na área da saúde, denunciando que a sala de material esterilizado do Hospital Fernando Franco está sem ar-condicionado há quase quatro meses. “Se essa sala não está com a climatização adequada, ela compromete a saúde dos trabalhadores, assim como a segurança dos pacientes”, destacou. Ela também apontou a falta de medicamentos, incluindo um para pessoas com epilepsia, essencial para controlar crises convulsivas. Além disso, Sônia denunciou a paralisação dos trabalhadores da empresa de lixo, que relataram jornadas excessivas sem registro, salários atrasados, ausência de horas extras, falta de carteira assinada e vale alimentação incompletos. “Várias pessoas que reclamaram foram demitidas e eles que estão debaixo de sol e chuva recolhendo o lixo da nossa cidade. Iremos protocolar um projeto de lei que exija que as empresas que não cumprirem suas obrigações trabalhistas recebam multa”.

O vereador Sgt. Byron (MDB) falou sobre os alagamentos em Aracaju, exibindo um vídeo de um morador do bairro Luzia que teve a casa inundada, perdendo móveis e eletrodomésticos. “Eu vou levar esse vídeo para o secretário da Emurb, e espero que algo seja resolvido em relação a isso”, pontuou. Ele também parabenizou sergipanos com mais de 50 anos que participaram de um campeonato de surf.

O vereador Vinícius Porto (PDT) parabenizou dona Teresa, conhecida como “mamãe”, uma das servidoras mais antigas da Câmara. Ele destacou a realização do evento do PSB em Sergipe, parabenizando os vereadores Elber Batalha e Rodrigo Fontes pela organização. Vinícius reforçou a importância de partidos como PDT e União Brasil se unirem para as eleições de 2026.

Por Camila Farias e Fernanda Nery – Foto: China Tom