Confira o que foi discutido no Pequeno Expediente da CMA desta terça-feira

O Pequeno Expediente desta terça-feira (01/07) teve início com o vereador Iran Barbosa (PSOL), que citou a Carta de Sergipe, elaborada na semana passada durante a reunião dos membros do Conselho Deliberativo da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital (FENAFISCO). O parlamentar destacou o teor da publicação e fez questão de ler o documento. “Considerando a discussão atual no Congresso Nacional a respeito da tributação do imposto de renda sobre as altas rendas, considerando que o Brasil possui um dos sistemas tributários mais regressivos do mundo, em que os pobres e a classe média pagam proporcionalmente mais tributos que os mais ricos; considerando que a política tributária brasileira conta com diversos mecanismos fiscais que isentam ou subtributam as camadas de altíssima renda, a FENAFISCO, uma das entidades responsáveis pelo projeto Reforma Tributária Solidária, manifesta seu apoio integral à tributação dos super-ricos, como medida de justiça fiscal, que não apenas abre espaço para isenção do imposto de renda para aqueles que ganham até R$ 5 mil e a redução para os que ganham acima de R$ 5 mil até R$ 7 mil, como também aperfeiçoa o sistema tributário nacional”.

O vereador Maurício Maravilha (União Brasil) parabenizou o governador Fábio Mitidieri pela execução do anteprojeto para dar início à licitação da ponte Aracaju-Barra e ressaltou as melhorias que essa iniciativa vai proporcionar à população. “Quando a gente fala em nova ponte, a gente fala de desenvolvimento, em melhoria da mobilidade urbana, pelo menos por mais 30 anos, estudos já comprovam isso. A gente está falando também da criação de empregos diretos e indiretos, fomentando a economia, além do desenvolvimento do turismo e o aumento do escoamento da produção local. E quem ganha com tudo isso é a nossa região”. O parlamentar ainda parabenizou a Prefeitura e o Governo do Estado pela realização dos festejos juninos. “Espero que em breve sejam apresentados a todos nós, parlamentares e população, todos os benefícios financeiros obtidos com esses festejos no último mês de junho”.

O vereador Miltinho Dantas (PSD) também falou sobre o investimento realizado pelo Governo do Estado com a construção da ponte que vai interligar os municípios de Aracaju e Barra dos Coqueiros. “Não tenho dúvida de que esse investimento vai trazer benefícios significativos, tanto na questão da mobilidade urbana desses dois municípios como também em relação ao turismo e à geração de emprego e renda”. O parlamentar ainda parabenizou as gestões municipal e estadual pela realização dos festejos juninos. “Talvez tenha sido o maior festejo junino do Brasil e um dos maiores já realizados pelo Governo do Estado e pela Prefeitura”. Ao finalizar seu discurso, Miltinho Dantas fez questão de citar a repercussão acerca do descontentamento da população a respeito dos serviços prestados pela empresa Iguá. “Já estão se completando 60 dias de administração e a gente só tem escutado que estão aumentando as reclamações e que a situação do abastecimento está piorando”.

O vereador Pastor Diego (União Brasil) parabenizou a Prefeitura e o Governo do Estado pelo investimento nos festejos juninos, com atração de turistas para a capital sergipana e benefícios para a economia local. O parlamentar também repercutiu o fato ocorrido na cidade de Areia Branca, em que uma bebê de um ano morreu após ser atingida por um disparo de arma de fogo durante uma discussão de trânsito. O parlamentar criticou os comentários que associaram esse crime à política de armamento da população do ex-presidente Jair Bolsonaro. “O caso que aconteceu em Areia Branca foi um ato criminoso cometido por um cidadão que portava uma arma de forma ilegal, de maneira indevida, por um cidadão que era investigado em um inquérito policial por tentativa de homicídio. Portanto, ele jamais atenderia aos requisitos para adquirir uma arma como caçador, colecionador ou produtor rural. Então tentar fazer essa vinculação é uma injustiça sem tamanho com a política adotada pelo governo de Bolsonaro”.

A vereadora Professora Sônia Meire (PSOL) começou seu discurso convidando a população para o evento que vai acontecer hoje, um ato em defesa do povo palestino e contra o genocídio que está ocorrendo na Faixa de Gaza. “Mostrei aqui semana passada como o povo palestino está sendo reduzido por força do Estado de Israel. Ao contrário do que muitos afirmam, nós não somos contra o povo de Israel, nós somos contra o Estado genocida de Israel. Isso é diferente. Portanto, quero reforçar aqui o nosso apoio ao povo palestino, a nossa solidariedade. No mundo inteiro, inclusive, existem pessoas que têm tentado chegar às águas livres para socorrer o povo palestino”. A vereadora ressaltou que, durante esse ato, também ocorrerá o lançamento, aqui em Sergipe, do plebiscito para que o Congresso Nacional aprove, a partir das mobilizações populares, a democracia na prática. “Só há democracia e só há justiça social se houver justiça tributária. E a justiça tributária só acontece se houver redistribuição de renda e a taxação dos que mais ganham neste país”.

O presidente da Casa, vereador Ricardo Vasconcelos (PSD), utilizou seu espaço no Pequeno Expediente para comemorar os números positivos referentes ao estado de Sergipe. “Hoje eu estava lendo que o Ministério do Trabalho divulgou, por meio do CAGED, que Sergipe tem o maior número de empregos com carteira assinada da sua história, desde o início do levantamento. São quase 350 mil postos de trabalho com carteira assinada, e esse é um dado muito bom para o nosso estado. Isso mostra que o emprego está acontecendo, que a economia está aquecida, que a geração de emprego e renda e tudo que está vinculado ao mercado está tendo resultado”. O parlamentar ainda parabenizou o governador Fábio Mitidieri e a prefeita Emília Corrêa pelos festejos juninos e pela movimentação econômica que as festas ocasionaram. “Festa ajuda o emprego, ajuda o turismo, festa ajuda a levar o nome do nosso estado e do município além das fronteiras”.

O vereador Soneca (PSD) parabenizou o Governo do Estado pelo resgate do forró e da tradição local durante as comemorações juninas e destacou os benefícios para a capital sergipana. “Eu fico feliz quando vejo a economia da nossa capital aquecida, com vários turistas que vêm conhecer a nossa culinária, os nossos pontos turísticos e curtir muito forró. Parabéns a toda a equipe envolvida, à segurança do estado, ao secretário de Turismo e a todos que fizeram um mês de muito forró e de muita alegria e, acima de tudo, com violência zero”. O parlamentar ainda parabenizou a Funcaju e a Prefeitura pela realização do Forró Caju. Além disso, o vereador aproveitou a oportunidade para elogiar a chegada dos 15 ônibus elétricos, que trarão mais conforto a quem precisa do transporte público para se deslocar na capital.

O vereador Alex Melo (PRD) enfatizou a realização de um evento esportivo no bairro Bugio, na Estação Cidadania, no último domingo (29/06). O evento contou com a presença do secretário municipal de Esporte, Aquiles Silveira, e de cerca de 110 competidores, durante a primeira edição do Projeto Tatame da Vida. “No próximo ano, se Deus permitir, nós vamos realizar novamente. Tivemos vários atletas, familiares que foram prestigiar o momento. Foi uma tarde dedicada ao esporte e eu quero agradecer à Prefeitura de Aracaju e ao secretário Aquiles, que nos apoiaram nesse evento, que muito me orgulhou e me deixou muito feliz”.

O vereador Anderson de Tuca (União Brasil) foi o último orador do Pequeno Expediente e falou sobre a situação da comunidade do Recanto dos Cajueiros, localizada no bairro Santa Maria, sobretudo nesse período mais chuvoso. “São aproximadamente 13 ruas que precisam de toda uma infraestrutura, e nós cobramos durante o nosso mandato inteiro para que fosse dada uma atenção àquelas pessoas. Agora, nesse período de intensas chuvas, é um pouco mais complicado, mas eu acredito muito que a prefeita Emília vai ter um olhar diferenciado. Vamos levar essa demanda mais uma vez em prol das pessoas que moram lá. Quando chove, fica muita lama; e quando faz sol, fica uma poeira sem fim. Vamos levar essa demanda novamente para que os moradores do Recanto dos Cajueiros possam ter mais qualidade de vida”. Por fim, o parlamentar parabenizou o vereador Alex Melo pela iniciativa de realizar uma campanha de doação de sangue, tendo em vista que o Hemose está precisando de voluntários. “A sua doação pode ser um divisor de águas para que alguém possa estar vivo”, enfatizou o vereador ao fazer um apelo à população.

Por Fernanda Nery – Foto: Luanna Pinheiro