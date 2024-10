Aracaju: Confira os locais de votação de Emilia Corrêa e de Luiz Roberto

Emilia Corrêa

A candidata Emília Corrêa irá votar no domingo (27), às 9h30, no Colégio Maple Bear. Local: Rua Homero de Oliveira, 21. Bairro 13 de Julho. De lá, Emília irá acompanhar o candidato a vice, Ricardo Marques, que votará no Fórum da Avenida Maracaju, no Bairro 18 do Forte. Às 17h, acompanhamento da apuração na sede do PL, na rua de Estância, 87.

Luiz Roberto

Neste domingo (27), o candidato Luiz Roberto vota, às 10h, na Escola de Educação Especial João Cardoso Nascimento Júnior, localizada na rua Deozano Vieira Freitas, no bairro Grageru (mesmo local e horário do 1º turno). Na sequência, acompanha a votação de correligionários, e seguirá para a sua residência, onde acompanhará a apuração.