Veja quanto foi arrecadado no primeiro dia da Semana Nacional da Conciliação

O primeiro dia da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista em Sergipe resultou em uma arrecadação superior a R$ 1,3 milhão, dos 47 processos conciliados no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT/SE), conforme os dados do Sistema de Audiência Online do Processo Judicial Eletrônico (Pje/SAO). Foram 157 audiências realizadas e 719 pessoas atendidas, com o objetivo de incentivar a celebração de acordos amigáveis entre as partes, promovendo a celeridade processual e a economia de recursos.

O coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (Nupemec) do TRT/SE, desembargador Thenisson Santana Dória, destacou a importância da conciliação como instrumento de pacificação social e eficiência na Justiça do Trabalho. “A conciliação é um caminho baseado no diálogo e no respeito, que permite resolver conflitos de forma mais rápida e menos onerosa, reconstruindo vínculos e o restabelecimento do respeito. Quando há disposição das partes para o entendimento, todos saem ganhando: o trabalhador, o empregador e o próprio Judiciário”, afirmou o magistrado.

Segundo o Desembargador, o TRT/SE tem atuado de forma permanente para estimular essa cultura de diálogo e cooperação. “Ver o envolvimento da magistratura, servidores, advocacia e jurisdicionados nessa jornada é motivo de grande satisfação e demonstra o quanto podemos avançar em soluções consensuais e sustentáveis”, completou.

O advogado Leandro dos Santos Câmara participou do primeiro dia da Semana Nacional de Conciliação Trabalhista e comentou que o processo do seu cliente já vinha sendo discutido desde 2019 e viram a Semana Nacional da Conciliação uma oportunidade para buscar um acordo entre as partes. “Tanto o trabalhador tem interesse em receber, quanto a empresa, acredito, quer resolver a situação e encerrar o processo. Quando há boa vontade de ambas as partes, como ocorreu aqui, é possível chegar a um consenso. Felizmente, tivemos êxito e conseguimos finalizar a demanda”, concluiu o advogado.

A programação da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, que tem como slogan “Menos conflitos, mais futuro – Conciliar preserva tempo, recursos e relações”, iniciou ontem, 26, e segue até a próxima sexta-feira, 30 de maio. Em Sergipe, os interessados em participar ainda podem se inscrever até a quarta-feira, dia 28.

Para solicitar a inclusão de um processo na pauta de conciliação, os interessados devem encaminhar e-mail para:

cejusc@trt20.jus.br – para processos em tramitação nas Varas do Trabalho;

cejusc2@trt20.jus.br – para processos que tramitam no 2º Grau.

Também é possível entrar em contato por:

WhatsApp: (79) 98132-5569

Telefone: (79) 2105-8807

Diretamente com a Vara do Trabalho onde o processo tramita

Ou pelo site do TRT da 20ª Região, na opção “Quero Conciliar”.

Da assessoria