Confirmados nomes de Vereadores que assumirão em Socorro. Carlos Lima, Tiago Gomes Menezes e José Humberto Araújo

Com exclusividade, a edição do programa jornalístico “Sergipe Verdade”, com apresentação do radialista George Magalhães, desta segunda-feira (29), revelou os nomes dos vereadores que assumirão mandatos na Câmara de Vereadores da cidade de Nossa Senhora do Socorro.

A revelação foi feita pelo presidente do parlamento, vereador Betinho (MDB). De acordo com o parlamentar, assumirão os seguintes vereadores:

Carlos da Prestação (PC do B);

Tiago Gomes Menezes (PL), Thiago de Rui;

José Humberto Araújo (PTB), Sargento Humberto.

Com informações da rádio SIM 94, 3 Fm

Por: Elder Santos