Confraternização e homenagens marcam o Dia do Corretor

Celebrado em 27 de agosto, o Dia do Corretor de Imóveis foi comemorado com homenagens aos profissionais que desempenham um papel essencial para o consumidor e o mercado imobiliário. Em Aracaju, a Moura Dubeux realizou um happy hour e reuniu dezenas de corretores no estande de vendas da maior construtora do Nordeste, localizado no bairro Jardins.

O encontro teve como objetivo celebrar e valorizar o importante trabalho que esses profissionais realizam para o crescimento do setor imobiliário sergipano. “O corretor não é apenas um mediador. Com expertise em avaliar propriedades, negociar condições e orientar os clientes, esse profissional é indispensável para garantir transações seguras e satisfatórias”, pontuou Eduarda Dubeux, diretora da construtora, que esteve em Aracaju para participar do evento.

A noite também foi marcada por homenagens aos profissionais que tiveram uma atuação de destaque junto à Moura Dubeux no primeiro semestre de 2024. O corretor de imóveis André Filho, de apenas 20 anos, foi um dos condecorados. “Eu me sinto muito feliz com tamanho reconhecimento. Essa valorização do nosso trabalho é muito importante para todos nós que vestimos a camisa da Moura Dubeux, uma empresa que chegou recentemente em Aracaju, mas que já vem mudando o mercado local”, comemorou o jovem corretor.

Foto: Arquivo Moura Dubeux

Lotti+Caldas Comunicação