Na eleição do presidente do PT em Aracaju militante dá murro no rosto de uma mulher e caso vai à Polícia

Já na contagem final das eleições de presidente estadual do PT ocorreu um incidente grave: um petista irritado deu o soco no rosto da militante Layanne Oliveira, filho de um radialista do PT e o tumulto foi gerado.

Em de de Layanne as mulheres do PT, filiadas a todas as tendências, se uniram e foram à Delegacia Plantonista, onde fizeram um boletim de ocorrência contra o agressor, que pode até ser preso.

A eleição do novo presidente regional do PT em Aracaju, está em sua contagem final, mas ainda faltava ser concluída antes da agressão a Layanne.

Militância protesta

Membros da Chapa “Militância Presente”, do município de Aracaju, repudiamos com veemência o episódio lamentável que ocorreu na tarde deste domingo (6). Informamos que já estamos acionando formalmente a executiva estadual e comissão de ética do partido para que as medidas cabíveis sejam tomadas com urgência. Não vamos nos calar diante de atitudes que afrontam os valores que defendemos — especialmente quando atentam contra a dignidade das mulheres”.

Continua dizendo que “reafirmamos, com toda firmeza, que o Partido dos Trabalhadores não tolera, não relativiza e não acoberta comportamentos machistas, misóginos ou violentos. Nosso compromisso histórico com a defesa dos direitos das mulheres é inegociável. Qualquer membro ou filiado que se desvie desse princípio será responsabilizado política e eticamente”.

E mais: “Seguiremos vigilantes, porque o nosso partido, que é popular e democrático, tem a obrigação de ser um espaço seguro e de respeito para todas as mulheres. Nossa luta é por justiça, dignidade e igualdade. E ela começa dentro de casa”.

– Toda nossa solidariedade a companheira Layanne Carvalho, somos contra todo e qualquer tipo de violência contra mulher!

Assinatura

Chapa “Militância Presente”