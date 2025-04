CONGRESSO ESTADUAL 2025 DO PSB EM ARACAJU: PRESENÇA CONFIRMADA DE CARLOS SIQUEIRA E GERALDO ALCKMIN

Participe do Congresso Estadual 2025 do PSB em Aracaju, com a presença de líderes como Carlos Siqueira e Geraldo Alckmin. Evento será realizado na Assembleia Legislativa de Sergipe no dia 12 de abril.

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) de Sergipe está se preparando para um evento de grande importância para o fortalecimento da legenda no estado. O Congresso Estadual 2025 ocorrerá no próximo dia 12 de abril, na Assembleia Legislativa de Sergipe, a partir das 10h. O evento contará com a presença do presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, e do vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin.

Zezinho Sobral, presidente estadual do PSB, e Cláudio Mitidieri, presidente municipal do PSB Aracaju, fazem o convite a todos os filiados para esse evento que visa reunir os principais representantes do partido, bem como fortalecer a base socialista em Sergipe.

Com a presença de figuras de peso, como Carlos Siqueira, e Geraldo Alckmin, o Congresso promete ser um marco na construção do futuro político do PSB, com discussões sobre os rumos do partido e as perspectivas eleitorais para 2025. A participação de todos os filiados é fundamental para o crescimento e a expansão das ideias sociais e progressistas no estado.

Este evento é mais uma oportunidade para os membros do partido se atualizarem sobre as diretrizes políticas, além de fomentar a troca de experiências e fortalecer a união partidária, especialmente no cenário político nacional.