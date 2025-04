Congresso Estadual do PSB fortalece a renovação e o protagonismo da sigla em SE

Evento contou com lideranças de todas as regiões e a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin

Um momento histórico de perspectivas, entusiasmo e avanços no cenário político sergipano, com a reunião de lideranças de diversas gerações e regiões, movimentos sociais, juventude e defensores da democracia. Assim foi o Congresso Estadual do Partido Socialista Brasileiro (PSB), que ocorreu neste sábado, dia 12, na Assembleia Legislativa de Sergipe. O evento contou com as presenças do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, do presidente estadual do PSB, o governador em exercício Zezinho Sobral, do vice-presidente estadual e presidente municipal do PSB Aracaju, Cláudio Mitidieri, do presidente Nacional do PSB, Carlos Siqueira, além de presidentes de diretórios municipais, lideranças estadual e municipais, filiados, novos filiados e sociedade.

Dentre os temas debatidos no Congresso, foi pontuada a conjuntura da política estadual e nacional, planejamento e estratégias para as próximas eleições que ocorrem em 2026, democracia, sustentabilidade, fortalecimento das bases do partido nos municípios e novos rumos da sigla.

“Foi um grande congresso estadual onde escolhemos delegados para representar Sergipe na convenção nacional. Recebemos Geraldo Alckmin e Carlos Siqueira em nosso estado foi muito importante e consolida a nossa construção. O vice-presidente Geraldo Alckmin é uma referência política, um homem que há muitos anos na vida pública desempenha inúmeras funções, sendo referência ética, de competência e de eficiência, pelo histórico de desenvolvimento de suas articulações políticas. Estamos muito felizes. É um momento de festa, de congraçamento para Sergipe. A vinda deles foi essencial para conhecer as potencialidades e as necessidades do nosso estado, a capacidade de definir prioridades. É muito bom que Sergipe seja cada vez mais enxergado. Temos grandes avanços em destaque mas sempre é importante colocar Sergipe em destaque nacional na linha do desenvolvimento”, afirmou Zezinho Sobral.

O presidente do diretório Estadual destacou que o PSB em Sergipe vive um importante momento de crescimento. “A presença de lideranças nacionais e de todas as regiões de nosso estado mostra a confiança, o comprometimento e toda responsabilidade em que cuidamos do partido. Tivemos presentes com todos os movimentos representativos que só comprova que o PSB alcança a todos. A política é um importante movimento de transformação social e de união”, complementa Zezinho.

O presidente do diretório municipal do PSB, Cláudio Mittidieri, participou do Congresso Estadual do partido, que reuniu lideranças de diversas regiões. “Participei com muito orgulho do Congresso Estadual do nosso partido. Foi um momento de encontro com companheiros e companheiras, de troca de ideias, de fortalecimento das nossas bandeiras e, principalmente, de reafirmação do nosso compromisso com a democracia, a justiça social e a construção de um Brasil mais justo. Durante o congresso, definimos diretrizes importantes para os próximos passos do PSB em todo o estado. Saio dessa experiência ainda mais motivado a fortalecer o partido no nosso município e a seguir contribuindo ativamente para o desenvolvimento do nosso Estado”, disse.

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, destacou que a mobilização do PSB em Sergipe neste congresso superou as expectativas, visto a presença de representantes das regiões e dos municípios.

“É uma satisfação voltar a Sergipe, estado com um dos melhores índices, muito bem administrado e avaliado. O PSB está em constante crescimento sob liderança do vice-governador Zezinho Sobral, que hoje está como governador em exercício. O partido vai crescer bastante no estado de Sergipe para servir e trabalhar pelo povo sergipano”, destacou Geraldo Alckimin.

Ainda de acordo com o vice-presidente, o Congresso Estadual do PSB representa um marco importante no futuro político focado na coletividade, no desenvolvimento social e na democracia, fruto de um trabalho de planejamento e comprometimento.

“O desafio do partido para 2026 é fortalecer a organização. Estamos em um país continental, o Brasil é o quinto maior país do mundo, então organizar é em todos os 5570 municípios caminho. O mais importante é trabalhar pela população, com boas propostas. Estimulamos jovens e mulheres a participar da vida pública. Na vida não basta viver, é necessário conviver e participar. A participação é um ato de amor ao próximo, trabalhar para beneficiar o seu irmão. Ainda é cedo para discutir nomes para as eleições. Tivemos uma excelente reunião de trabalho com nosso presidente estadual Zezinho Sobral, falamos em educação, petróleo e gás, desenvolvimento, emprego, atração de mais indústrias, inovação”, complementa Alckmin.

Para o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, o congresso estadual comprova que Sergipe está no caminho certo com importantes serviços prestados, que protagonismo das lideranças históricas, no potencial dos representantes da legenda e a vinda de novos filiados.

“Foi um encontro importantíssimo em Aracaju onde fomos muito bem recebidos pelo governador em exercício Zezinho Sobral e todas as lideranças. Reunimos valorosos companheiros, não apenas militantes mas, dirigentes. Estamos muito felizes porque esse congresso mostrou que em Sergipe há uma perspectiva muito boa para as eleições de 2026 com importantes nomes para deputado federal e deputado estadual para disputar as eleições e essa é uma das prioridades do nosso partido. São nomes preocupados e empenhados para o desenvolvimento de Sergipe e do Brasil. Ficamos felizes com a chegada de novos membros no partido, uma nova geração e novas perspectivas para que o PSB continue avançando e prestando serviços para atender aos anseios da população”, afirmou Carlos Siqueira.

Para o vereador Elber Batalha Filho, o Congresso Estadual do PSB de 2025, com a presença do presidente Carlos Siqueira, consolida um trabalho realizado há décadas, especialmente em Sergipe, onde novas ideias e novos nomes no partido sempre são bem-vindos com pujança e modernidade, sempre acompanhado de toda a importância histórica que fez o Partido Socialista Brasileiro se manter vivo e atuante sempre defendendo a democracia.

“Em nome do povo sergipano, agradecemos muito ao PSB, que historicamente já teve muitos nomes no cenário político nacional que fizeram muito pelo nosso povo e, futuramente, os que vierem se eleger nas eleições de 2026 não farão diferentes. Ficamos gratos com presença de Geraldo Alckmin, com nosso presidente Siqueira, o trabalho do nosso presidente estadual Zezinho Sobral, com toda magnitude desse congresso e com o entusiasmo de todos que estiveram reunidos. Esse ato é a história viva do PSB que se registra, se constrói e se renova em um novo futuro”, apontou o vereador.

Ainda no Congresso, foram eleitos os presidentes dos segmentos JSB (Juventude Socialista Brasileira), PSB LGBTQIAP+, PSB Negritude, PSB MPS e PSB Mulher.

Em seu pronunciamento na tribuna da Assembleia Legislativa, Tathiane Araújo, membro da Executiva Nacional do PSB, afirmou que “foi uma satisfação participar do congresso e receber em Sergipe diversas lideranças nacionais e especialmente do presidente Carlos Siqueira, um homem que abdicou parte de sua vida para construir o partido, sempre observando a necessidade de compreender como o PSB precisava consolidar suas bases. Hoje, como secretária nacional do segmento LGBT de um dos partidos mais importantes do Brasil, o momento é de refletir o quanto cada vez mais é preciso aliar aos partidos políticos e entender que as minorias e os movimentos sociais precisam construir política partidária e se inserir socialmente”.

Prestigiaram o Congresso Estadual do PSB os vereadores por Aracaju Elber Batalha Filho e Rodrigo Fontes, o presidente da Assembleia Legislativa, Jeferson Andrade, o deputado estadual Luciano Bispo, a ex-prefeita de Laranjeiras, Ione Sobral, presidentes de diretórios municipais, prefeitos, vereadores, vereadores suplentes, lideranças municipais e estaduais, além de representações da sociedade civil.

Por Acacia Merici – Foto: Annelisa Rodrigues